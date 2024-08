1/5 Dana Schweiger sagt über ihren Ex-Mann: «Ich habe ihn als Vater meiner Kinder ausgesucht, und er ist ein ganz toller Vater.»

Dana Schweiger (56) hat im Interview mit dem «Gala»-Magazin über ihre Familie gesprochen. Die US-Amerikanerin und der deutsche Filmstar Til Schweiger (60) hatten sich 1995 das Jawort gegeben. Die Trennung folgte 2005, offiziell geschieden sind sie seit 2014. Gemeinsam haben sie vier Kinder: Valentin (28), Luna (27), Lilli (26) und Emma (21). Nach den negativen Schlagzeilen rund um ihren Ex-Mann in den vergangenen Monaten betont Dana Schweiger in dem Gespräch den familiären Zusammenhalt.

«Das ist meine Familie. Ich habe ihn als Vater meiner Kinder ausgesucht, und er ist ein ganz toller Vater», erklärt sie. «Ich glaube, wenn man älter ist, ich bin jetzt 55, ist man auch ein bisschen reifer und nicht so auf sich selbst fokussiert.» Als Eltern bringe man die Kinder in diese Welt, da sei es dann wichtig, «dass wir uns auf die Rücksitzbank setzen und die Kinder in den Vordergrund stellen. Das ist meine Familie, das wird auch immer so sein.» Sie seien «eine bunte, aber auch eine ganz normale Familie mit Höhen und Tiefen. Es kann superlustig sein, aber es kann auch mal krachen. Ich finde, das ist auch gesund», sagt Dana Schweiger.

Nachdem sich die Unternehmerin und Autorin in den vergangenen Jahren vorwiegend um ihre Kinder gekümmert hat und diese nun erwachsen geworden sind, will sie den Fokus jetzt auf sich legen und wieder zu sich finden. Zu den wiederentdeckten Leidenschaften zählen etwa «Mode, Innenarchitektur und eine leichte Affinität zu Oldtimern», wie sie im Interview weiter verrät.

Was ist ihr Beziehungsstatus?

Und wie steht es um ihr Liebesleben? «In dieser Dating-Welt kenne ich mich überhaupt nicht aus. Ich hatte ein, zwei Dates nach der Scheidung, das war für mich so fremd. Es fühlte sich nicht natürlich an.» Sie konzentriere sich lieber auf ihre «Girl Gang» und habe mit ihren Freundinnen viel Spass. Doch Schweiger verrät trotzdem, dass es jemanden in ihrem Leben gebe, mit dem sie gerade viel Zeit verbringe. «Status: Es ist kompliziert. Man kann es nicht so definieren, und ich möchte das auch nicht.»

Aus ihrer Vergangenheit bleibt ihr ein besonderer Flirt für immer in Erinnerung, wie sie abschliessend offenbart. Kein Geringerer als Brad Pitt (60) habe sie an einer Tankstelle angesprochen und mit ihr über ihr Auto und ihren Pullover geplaudert. «Da war ich jung und hübsch», erzählt Schweiger, die von ihrer prominenten Begegnung gar nichts ahnte. «Ich wusste nicht, wer das war. Ich war zu der Zeit immer in Deutschland und habe den Brad-Pitt-Hype nicht mitbekommen. Damals gab es noch keine Handys.»