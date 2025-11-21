Mit ihrer blonden Mähne wurde Luna Schweiger zum bekannten Gesicht in der deutschen Promi-Welt. Jetzt überrascht Til Schweigers älteste Tochter mit einem völlig neuen Look.

Bisher kannte man die älteste Tochter des deutschen Schauspielers Til Schweiger (61) nur mit blonder Mähne. Doch jetzt überrascht Luna Schweiger (28) mit einem neuen Look – und ist dabei kaum wiederzuerkennen. Die Schauspielerin trägt ihr langes Haar seit neuestem in einem auffallenden Kupferrot. Damit sorgte sie bereits bei der Bambi-Verleihung letzte Woche für einen Wow-Moment.

Nun verriet sie «Bild» im Interview, was es mit der extremen Typveränderung auf sich hat. Auf die Frage, warum sie sich für Rot entschieden habe, habe sie mit einem Augenzwinkern geantwortet: «Ich wollte, dass meine Persönlichkeit endlich eine Warnfarbe bekommt …»

Neue Show, neue Haarfarbe?

Gut möglich, dass Luna Schweigers Lookwandel etwas mit anstehenden neuen TV-Projekten zu tun hat. Erst im Februar sei Luna als damals heisseste Kandidatin für den Job als «Promi-Bachelorette» gehandelt worden, schreibt die «Bild». Im bekannten Dating-Format hätten junge Männer um die Gunst der Schweiger-Tochter buhlen sollen. Der Deal mit RTL sei jedoch geplatzt, heisst es weiter.

Für Luna Schweiger war das allerdings wohl nicht der schlechteste Ausgang: Denn stattdessen bekommt sie prompt eine ganz eigene Dating-Show. Die Dreharbeiten dazu sollen derzeit bereits laufen. Ob ihr Makeover mit der neuen Show zu tun habe? «Ich sag' mal so: Wenns schon im Fernsehen knistert, dann darf der Look ruhig mithalten», erzählt sie der «Bild». Jedoch habe sie ihre Haare nicht gefärbt, um den Männern besser zu gefallen. «Wenn es bei Männern besser ankommt, nehm' ichs als Bonus. Aber eigentlich ist das Rot für mich – nicht für sie.»

Grund für die Typveränderung war doch ein Mann

In Sachen Männer scheint Schweiger in den vergangenen Jahren eine etwas längere Pause eingelegt zu haben. Ihre letzte öffentlich bekannte Beziehung ist bereits über zwei Jahre her. Mit Kevin von Anhalt (31), dem ehemaligen Fussballer und Adoptivsohn von Frédéric von Anhalt (82), war sie eineinhalb Jahre liiert; getrennt haben sich die beiden im April 2023. Obwohl sie sich vor wenigen Monaten wieder gemeinsam in der Öffentlichkeit gezeigt haben, kam es bisher zu keinem Liebescomeback – die Beziehung zwischen ihr und von Anhalt sei rein freundschaftlich, wie unter anderem «Gala» berichtet. Insgesamt wurde es seit dem Beziehungs-Aus eher still um Schweigers Liebesleben.

Ein bisschen hat Schweigers neue Frisur dennoch mit dem anderen Geschlecht zu tun: «Meine Blond-Phase ist genau dann abgelaufen, als meine letzte Situationship endete.» Als «Situationship» wird in den letzten Jahren zunehmend eine Beziehungsform bezeichnet, die unverbindlich und ungeklärt ist – mehr als Freundschaft, weniger als echte Partnerschaft. «Mir ist es noch nie passiert, dass jemand nur eine Situationship mit mir wollte – es war immer mehr. Am Ende entscheide jedoch ich, ob daraus tatsächlich etwas Ernstes wird oder nicht.» Nach dieser Negativerfahrung brauchte die Schauspielerin also offensichtlich frischen Wind.