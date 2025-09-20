Lange hat man nichts mehr von Schauspieler Til Schweiger gehört. Nach Blutvergiftung, sogar Todesgerüchten gibt seine Tochter nun ein Update zum Zustand ihres Vaters.

Lange war es still um ihn

1/6 Wie geht es eigentlich Til Schwieger? Foto: Getty Images

Darum gehts Til Schweiger lebt auf Mallorca und geniesst sein Leben

Luna Schweiger bestätigt gutes Verhältnis zwischen geschiedenen Eltern Til und Dana

Til und Dana Schweiger heirateten 1995, trennten sich 2005 und liessen sich 2014 scheiden Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Silja Anders Redaktorin People

Fast ein Jahr lang hat man nichts mehr von Til Schweiger (61) gehört. Das ging sogar so weit, dass Fans zwischendurch spekulierten, ob der Schauspieler inzwischen tot sei. Sein Sohn Valentin bestritt diese Gerüchte aber stets.

Jetzt ist klar: Nein, Til Schweiger ist nicht gestorben. Im Gegenteil, dem Schauspieler scheint es wunderbar zu gehen. Das verrät nun seine Tochter Luna Schweiger (28) gegenüber RTL.

«Der sitzt auf Mallorca»

Nachdem Schweiger kürzlich mit seiner ganzen Familie den 30. Geburtstag seines Sohnes Valentin gefeiert hatte, gibt Luna Schweiger Entwarnung. «Dem gehts gut. Er macht alles richtig! Er geniesst sein Leben», so die Schauspielerin. «Der sitzt auf Mallorca, hat seine ganze Farm da, seinen Minibauernhof mit Schweinchen, Ente, Katzen, Hunden, Hühnern», bestätigt auch Ex-Frau Dana Schweiger (57).

Luna Schweiger verrät zudem weiter, wie gut ihre geschiedenen Eltern nach wie vor miteinander auskommen. «Da gab es dann auch so einen Fotoautomaten und wir haben gesagt, dass wir da unbedingt alle Bilder machen müssen. Und dann haben Mama und Papa auch Bilder gemacht und sich da megasüss zusammen reingesetzt. Das war für uns vier Kinder natürlich so ein richtig schöner süsser Moment, die zwei da zusammen im Fotoautomaten zu sehen.»

Til und Dana Schweiger heirateten 1995, trennten sich 2005 und liessen ihre Ehe 2014 scheiden. Trotzdem blieben die beiden einander immer freundschaftlich verbunden und hatten nur gute Worte füreinander übrig. «In unseren Häusern ist jeder willkommen», sagt Dana Schweiger gegenüber RTL. «In Malibu kommt er zu mir, in Deutschland und auf Mallorca komme ich zu ihm. Das ist bei uns eine ungeschriebene Regel.»

Auch als Til Schweiger im vergangenen Jahr mit einer Blutvergiftung im Krankenhaus lag und um sein Leben kämpfte, hielt der Schweiger-Clan zusammen.