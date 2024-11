Til Schweiger postet am Dienstag ein Schwarz-Weiss-Foto auf Instagram. Und wie reagieren seine Fans? Mit Trauerbekundungen! Dass das Bild gewisse Ähnlichkeiten mit einer Todesanzeige hat, kann dabei nicht von der Hand gewiesen werden.

1/5 Til Schweiger hatte dieses Jahr mit seiner Gesundheit zu kämpfen. Foto: imago/Gartner

Auf einen Blick Til Schweiger schockiert Fans mit einem neuen Instagram-Foto

Fans spekulieren über seinen Tod

Schweiger, 60, hat eine Herz-OP vor sich Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Saskia Schär Redaktorin People

Til Schweiger (60) macht 2024 nicht mit seinen Filmprojekten, sondern mit seiner Krankenakte von sich reden: Offenes Bein, Blutvergiftung und eine anstehende Herz-OP, die wegen seines allgemeinen Zustandes immer wieder nach hinten verschoben werden muss. Am Dienstag meldet sich der Schauspieler nach mehreren Monaten mit einem neuen Schwarz-Weiss-Foto auf Instagram zurück.

Doch, anstatt dass sich die Fans über ein Lebenszeichen freuen, zeigen sie sich verwirrt – und schockiert. «Ist er jetzt wirklich gestorben?», will ein User wissen. Andere kommentieren ein «Ruhe in Frieden» und fügen ein Friedenstaube-Emoji bei. Auch wird den Angehörigen das Beileid ausgesprochen. Tatsächlich ist bei dem mehrheitlich in schwarz gehaltenen Bild eine gewisse Ähnlichkeit mit einem Trauerfoto nicht von der Hand zu weisen.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

«Totgesagte leben bekanntlich länger»

«Er ist nicht verstorben. Was labert ihr?» kommentiert ein Fan, während ein anderer beipflichtet und meint, dass «Til gestorben sein soll, ist völliger Quatsch». Til Schweiger, welcher auf dem Bild ein Cap mit der Aufschrift «unbesiegbar» trägt, wird in den Kommentaren mittlerweile aufgefordert, den Gerüchten hier ein Ende zu setzen, «damit jeder weiss, dass es dir gut geht».

Auf ein Statement des Schauspielers wartet man derzeit allerdings vergebens. Eine von RTL gestellte Anfrage liess das Management von Til Schweiger unkommentiert, doch der Sender stellt klar: Schweiger lebt.

Einer der User nimmt die ganzen Kommentare mit Humor und meint passenderweise «Totgesagte leben bekanntlich länger».