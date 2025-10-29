Drei Jahre lang hat sie die blonden Haare durchgezogen, trotz aller Kritik. Jetzt überrascht Ariana Grande erneut mit einem extremen Look-Wandel – und kehrt zurück zu ihren Wurzeln. Zur grossen Freude der Fans! Doch steckt etwa noch mehr hinter der Typveränderung?

Darum gehts Ariana Grande zeigt sich wieder mit brünettem Haar auf Instagram

Typveränderung inmitten Gerüchten über Beziehungskrise mit Ethan Slater

Sie ist zurück! Drei Jahre lang hat Ariana Grande (32) mit ihren blond gefärbten Haaren für gemischte Reaktionen gesorgt. Jetzt meldet sie sich auf Instagram mit einem neuen, aber altbekannten Look, der das Herz ihrer treuesten Fans höher schlagen lässt: Die Sängerin zeigt sich wieder mit langem, brünettem Haar. Eben so, wie die Welt sie in den frühen 2010ern einst kennenlernte.

Der Instagram-Post zeigt ein Spiegel-Selfie der 32-jährigen «Wicked»-Darstellerin. Mit grossen Rehaugen und einem Kussmund schaut die Sängerin darauf in die Kamera. Unter dem Bild fragt sie ihre 372 Millionen Follower: «Schön, mich zu sehen, oder?» Sie scheint auf die Tatsache anzuspielen, dass viele Fans sich schon lange gewünscht haben, dass sie zu ihrer alten Haarfarbe zurückkehrt.

Die Fans lieben den neuen Look

Und tatsächlich: Die Typveränderung kommt auf Instagram extrem gut an. «Endlich!» und «Ich liebe diese Farbe an dir!», schreiben Fans begeistert unter dem Post. «Wieder ein Moment für die Geschichtsbücher», schwärmt eine Followerin. «Wunderschön!» liest man Hunderte Male, wenn man die Kommentarspalte herunterscrollt.

Die blonden Haare gingen 2023 mit ihrer Rolle der Hexe Glinda im Mega-Blockbuster «Wicked» einher, dessen Fortsetzung Ende November in den Kinos anläuft. Seitdem hat man Grande ausschliesslich mit den blond gefärbten Haaren gesehen. Mit dem neuen – alten – Look scheint die 32-jährige Sängerin zu signalisieren, dass für sie jetzt eine neue Ära anbricht. Ein Instagram-User fragt unter dem Post, was sich wohl einige fragen: «Trennungsfrisur?»

Typveränderung heizt Gerüchte an

Grandes Typveränderung findet nämlich inmitten einer heiss laufenden Gerüchteküche statt: Die Beziehung zwischen Ariana Grande und ihrem Partner, Musicaldarsteller Ethan Slater (33), soll gerade am Zerbrechen sein. Die beiden lernten sich 2022 am «Wicked»-Set kennen. Ihre Beziehung wurde 2023 öffentlich, kurz nachdem sich Grande von ihrem Ehemann Dalton Gomez (30) trennte und während Slater noch mit seiner Frau Lily Jay verheiratet war, mit der er einen Sohn hat.

Noch während sich Grande und Slater jetzt auf die Premiere des zweiten «Wicked»-Teils Ende November vorbereiten, werden Spekulationen laut, es krisele stark zwischen den beiden. Ein Insider soll dem britischen Promi-Portal «Daily Mail» Anfang des Monats gesteckt haben, dass die beiden schon das ganze Jahr über «on und off» sind. Unter anderem soll Slater deshalb nicht mit ihr zusammen bei der Verleihung der MTV Video Music Awards im September gewesen sein.

Ob an den Gerüchten etwas dran ist, wurde bisher weder von Ariana Grande noch von Ethan Slater bestätigt.



