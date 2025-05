Die schlimmsten Dates der Hollywood-Stars

1/10 Ariana Grande bekam bei ihrem ersten Kuss Nasenbluten. Foto: Getty Images

Promis sind wie du und ich – zumindest, wenn es um Horror-Dates geht. Denn egal, wie reich oder berühmt: Niemand ist davor gefeit, dass eine Verabredung völlig in die Hose geht und statt romantisch vollkommen peinlich endet. Diese acht Hollywood-Stars verraten ihr schlimmstes Date:

Ariana Grande hatte Nasenbluten beim Küssen

So erzählte Ariana Grande (31) kürzlich von ihrem ersten grossen Schwarm zu Teenagerzeiten. Dem Magazin «Girls Life» verriet sie, dass ihr Beau «kurz davor war, mir meinen ersten Kuss zu geben». Nur dass die Sängerin in diesem Moment «voll das Nasenbluten bekam», das nicht mehr aufhören wollte. Das Date endete damit, dass ihr Objekt der Begierde sie direkt und ungeküsst nach Hause fuhr, weil sie überall Blut auf dem Kleid hatte.

Billie Eilish wurde stehengelassen

Billie Eilishs (23) erstes Date überhaupt wurde für sie zur Katastrophe. Ein Klassenkamerad hatte die 13-Jährige ins Kino eingeladen und sie während des Films geküsst. Die Enttäuschung folgte, wie die Sängerin in der «Howard Stern Show» offenbarte: «Er sagte dann doch echt zu mir: ‹Das war jetzt nicht so magisch, wie ich es mir vorgestellt habe.›» Und damit nicht genug der Schmach. Nach Ende des Films wurde der Boy von einem eigenen Chauffeur abgeholt: «Er hat mich einfach stehenlassen, und ich musste schauen, wie ich nach Hause komme.» Ihr Trost: «Der Typ ist heute echt hässlich!»

Charlize Theron und der Nasenfetischist

Charlize Theron (49) war in ihren 20ern, als sie «mit einem superheissen Typen» auf einem Date war. Bei «Jimmy Kimmel Live» verriet sie nun: «Er hatte mich nach Hause gebracht und mich geküsst. Er war echt gut.» Bis er dann eine sehr merkwürdige Forderung an die blonde Schönheit hatte: «Er sagte: ‹Küss meine Nase.› Ich gab ihm ein Bussi drauf, doch das reichte ihm nicht. Er sagte: ‹Mach mit ihr richtig rum.›» Charlize beschloss, dass es das letzte Date mit dem Nasenfetischisten war.

Drew Barrymore und der vermeintliche Killer

Drew Barrymore (50) liess sich nach ihrer Scheidung auf ein erstes Date ein. Mit einem «sehr süssen Mann», der sie zu sich nach Hause einlud. Barrymore enthüllte in ihrer TV-Show: «Normalerweise würde ich nie zustimmen, weil ich ihn ja nicht kannte – aber einige meiner Bekannten wussten, wer er ist.» Doch als sie beim Verehrer eintraf und in dessen Wohnung eine grosse Rolle mit durchsichtigem Plastik und Panzerband entdeckte, «war ich überzeugt, dass er mich umbringen wollte, und lief raus». Später klärte sich das Missverständnis auf – «Es war für Renovationsarbeiten» –, doch Barrymore verlor ihr romantisches Interesse.

Justin Bieber kleckerte Tomatensauce

Justin Bieber (31) war 16, als er ein bildschönes Model auf ein Date in ein Restaurant einlud, bei dem es ein «All-You-Can-Eat»-Buffet gab. In einem Interview mit «Deadline» verriet er, dass er sich entschloss, mit einer grossen Schüssel Spaghetti mit Fleischbällchen in Tomatensauce zu beginnen: «Es war eine dumme Entscheidung, weil ich mir die Sauce übers Hemd schüttete.» Einige der roten Spritzer trafen auch sein Date, das danach nie wieder mit ihm ausgegangen ist.

Khloé Kardashian schlief mit Bettnässer

Khloé Kardashian (40) enthüllte in ihrem «Wonder Land»-Podcast, dass sie einmal ein Date mit zu sich nach Hause gebracht hatte. Die beiden landeten im Bett. Am nächsten Morgen machte sie eine schockierende Entdeckung: «Er hatte ins Bett gemacht. Was als Erwachsener nun wirklich alles andere als normal ist.» Noch schlimmer für sie: «Er verlor kein Wort darüber.» Worauf Kardashian ihre Geduld mit ihm verlor.

Emma Watson datete «Durchgeknallten»

Emma Watson (35) wurde 2013 von einem «extrem eitlen» Verehrer zum Dinner eingeladen. Die «Harry Potter»-Schauspielerin verriet im «The Telegraph», dass sich der Beau beim Essen schnell als «total durchgeknallt» entpuppte: «Wir sassen kaum, da verkündete er, dass er mit dicken oder unattraktiven Menschen nicht befreundet sein könne.» Die empörte Emma servierte den oberflächlichen Typen noch vor dem Dessert ab.

Dove Cameron und der Eifersüchtige

Dove Cameron (29) liess sich auf eine Verabredung mit einem Verehrer ein, der Neidprobleme hatte. «Pop Buzz» verriet sie, dass die Kellnerin nach dem gemeinsamen Dinner der beiden die Worte «Dein Girl ist so strahlend schön wie Sonnenschein» geschrieben hatte. Die Reaktion des Typen schockte das «Disney»-Sternchen: «Er regte sich tatsächlich darüber auf und meinte: ‹Warum denkt keiner, dass ich der Sonnenschein bin?› Von da ab ging das Date nur noch bergab!»