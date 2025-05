1/6 Oliver Pocher ist seit über einem Jahr Single. Seine Ex-Frau Sandy Meyer-Wölden hält für ihn in der Welt der Stars die Augen offen und sucht nach einer passenden Partnerin. Foto: Instagram

Oliver Pocher und Sandy Meyer-Wölden sprechen über Schweizer Star

In der neusten Folge von «Die Pochers! Frisch recycelt» geht es um Oliver Pochers Gewichtsverlust durch die Abnehmspritze, die Geburtstagsparty von Carmen Geiss (60) und die Anstehende von Thomas Gottschalk (74). Der «Wetten, dass…?»-Moderator wird nämlich am 18. Mai 75 Jahre alt.

«Wir haben ja zusammen eine Einladung beim Geburtstag von Thomas Gottschalk und da freu ich mich sehr drauf», erzählt Sandy Meyer-Wölden (42). Die Ex-Frau des Comedians ist schon gespannt auf die Gästeliste des TV-Mannes. Medienwirksam werde seine Party sicher nicht gefeiert, meint Pocher. «Das ist ja ohne Presse. Thomas Gottschalk hat kein RTL-Zwei-Team da rumspringen», und spielt damit auf die grosse Fete von Carmen Geiss (60) an, die am vergangenen Wochenende ohne ihn, aber mit Ex-Frau Sandy Meyer-Wölden gestiegen ist. Sie sagt hingegen: «Da wird bestimmt ausführlich darüber berichtet werden.» Doch Pocher widerspricht: «Es wird keinerlei Berichterstattung geben, die offiziell verkauft wird. Ich glaube, das hat Thomas Gottschalk in dieser Hinsicht nicht nötig und das hat er auch nie so gemacht.»



Oliver Pocher und Michelle Hunziker?

Wer auch eine Partyeinladung erhalten haben dürfte, ist Gottschalks Co-Moderatorin Michelle Hunziker (48). Die Bernerin war vor dem Aus der ZDF-Kultshow jahrelang an der Seite des Moderators im TV zu sehen. «Dann siehst du vielleicht deine Freundin Michelle Hunziker wieder», sagt Meyer-Wölden und fügt hinzu: «Die ist ja gerade single.» Allerdings schätzt Oliver Pocher seine Chancen auf eine Romanze mit der Schweizerin gering ein: «Da sind dann aber vier Typen gleichzeitig dran.»

Dann stichelt seine Ex-Frau: «Und vor allem bist du zu alt für sie!» In puncto Alter sieht Oliver Pocher aber weniger das Problem: «Ich glaube, mit der einen oder anderen Null hinten im Konto, ist das Alter nicht mehr so wichtig.» Dass Oliver Pocher prominenten Frauen bei der Partnersuche eine finanzielle Motivation unterstellt, ist nichts Neues.

«Aber jetzt, wo ich abgenommen habe...»

«Das hat sie doch gar nicht nötig», sagt Sandy Meyer-Wölden klar. Immerhin ist Hunziker in Italien eine gefragte Moderatorin, in den sozialen Medien eine erfolgreiche Influencerin und in der Schweiz wird sie in wenigen Tagen das grosse ESC-Finale moderieren. «Ich bin aber wahnsinnig witzig», sagt der Comedian über seine vermeintliche Geheimwaffe beim Dating. «Wir haben uns auch gut verstanden und uns eh schon öfter gesehen.»

Daraufhin sagt Meyer-Wölden: «Meinst du, du bist ihr Typ?» Pocher verneint, sagt dann allerdings: «Aber jetzt vielleicht, wo ich abgenommen habe und wahnsinnig witzig bin…»

Für Michelle Hunziker würde Oliver Pocher sogar in Erwägung ziehen, sich einen italienischen Akzent zuzulegen, und präsentiert sogleich seine Vorkenntnisse: «Ciao Amore!»