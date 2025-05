Oliver Pocher polarisiert in seinem Podcast mit Aussagen über prominente Frauen. Der Comedian behauptet, dass gewisse Damen nur mit wohlhabenden Männern eine Beziehung eingehen würden. Seine Ex-Frau widerspricht ihm.

1/6 Oliver Pocher sorgt einmal mehr für Wirbel. Foto: Getty Images

Darum gehts Oliver Pocher kritisiert Frauen für finanzielle Motivationen in Beziehungen

Ex-Frau Meyer-Wölden widerspricht und rät zu anderen Frauentypen

Pocher hatte sechs prominente Ex-Partnerinnen – Blick stellt sie vor Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Fynn Müller People-Redaktor

Oliver Pocher (47) nimmt kein Blatt vor den Mund – schon gar nicht in seinem Podcast «Die Pochers! Frisch recycelt», den er zusammen mit Ex-Frau und Model Alessandra Meyer-Wölden (42) führt. In der neusten Folge legt sich der Comedian mit prominenten Frauen an – und unterstellt ihnen eine finanzielle Motivation bei der Partnersuche.

Pocher ist der Meinung, ein Mann müsse ein gewisses Einkommen mitbringen, damit eine Frau, die in der Öffentlichkeit steht, interessiert sei. Er nennt dabei explizit Namen wie Lilly Becker (48) und Sylvie Meis (47). «Eine Lilly ist einfach teuer. Das hat sie selbst von sich gesagt», so der Entertainer.

Pocher bezieht sich auf den kürzlich verlorenen Gerichtsprozess von Lilly Becker, bei dem sie zur Rückzahlung von etwa 203'000 Franken an ihren Ex-Partner Pierre Uebelhack verurteilt wurde. «Es gibt schon eine gewisse Diskrepanz, wenn jemand fast 400'000 Euro in eine Frau investiert und unter anderem Miete gezahlt hat und alles Mögliche, und sie kommt und sagt: Nee, ich dachte, das wäre ein Geschenk.»

Ex-Frau ist anderer Meinung

Meyer-Wölden widerspricht ihrem Ex-Mann, betont, dass nicht alle Frauen so seien. Pocher bleibt stur, sagt: «Jemand, der bei einer Lilly erzählt, wir fahren jetzt nur nach Norderney oder nach Borkum, die Fresse will ich sehen. Der kommt gar nicht im Ansatz in die Nähe einer Beziehung mit einer Frau, wenn er nicht mal sagt Ibiza oder Dubai.»

Das Model vermutet, dass Pocher eben genau diese Frauen anziehe – und rät ihm, sich auch mal auf andere Damen einzulassen. «So funktioniert das nicht», entgegnet der Komiker und sagt, die Frauen, die er kennenlerne, würden sich schnell an seinen luxuriösen Lebensstandard gewöhnen. «Ich war gerade auf den Malediven und in Dubai, das kann sich ein Normalsterblicher, der normal arbeitet, kaum leisten.»

Trotz seiner kontroversen Art scheint Pocher bei Frauen, die in der Öffentlichkeit stehen, gut anzukommen. Diese sechs prominenten Ex-Partnerinnen hatte der Comedian schon.

Jessica Schwarz (2000)

Seine erste öffentliche Beziehung führte er um das Jahr 2000 mit der Schauspielerin Jessica Schwarz (47). Die beiden lernten sich über den TV-Sender Viva kennen. Die Liaison war jedoch nur von kurzer Dauer, endete noch im selben Jahr. Wäre es nach Schwarz gegangen, hätte sie die Beziehung nie öffentlich gemacht. «Dafür war es nicht lange und intensiv genug», sagte sie gegenüber t-online.

Im Jahr 2000 war Pocher mit Jessica Schwarz zusammen. Foto: Keystone

Annemarie Carpendale (2002–2004)

Auch seine zweite prominente Beziehungspartnerin lernte Pocher bei Viva kennen. Mit Annemarie Carpendale (47), damals noch unter ihrem Mädchennamen Warnkross bekannt, war er von 2002 bis 2004 zusammen. In einer TV-Show verriet Pocher, dass er damals eine Flirt-Nachricht auf ihrem Handy gefunden habe, was zum Streit und schliesslich zur Trennung führte. Die beiden haben aber immer noch ein gutes Verhältnis. Seit 2007 ist die Annemarie Carpendale mit Schauspieler Wayne Carpendale zusammen. Die beiden haben einen gemeinsamen Sohn namens Mads (6).

Zwei Jahre waren Carpendale und Pocher ein Paar. Foto: imago

Monica Ivancan (2005–2009)

Im Jahr 2005 lernt Pocher Monica Ivancan (47) kennen. Sie wurde breiter bekannt, weil sie als erste deutsche «Bachelorette» im Fernsehen nach der wahren Liebe suchte – und diese vorübergehend im deutschen Komiker fand. Vier Jahre lang schien die Beziehung rundzulaufen, doch dann kam es im Jahr 2009 zur Trennung, weil es «keinen Alltag» gab.

Waren vier Jahre zusammen: Pocher und Monica Ivancan. Foto: Getty Images

Alessandra Meyer-Wölden (2009–2013)

Nach der Beziehung mit der Bachelorette gings für den Komiker im Speed-Dating-Style weiter. Noch im selben Jahr lernte Pocher das Model Alessandra Meyer-Wölden kennen, seine erste Ehefrau und die Mutter seiner drei ältesten Kinder. Im Jahr 2013 liess sich das Paar scheiden. Trotzdem pflegen die beiden ein gutes Verhältnis. Seit Ende 2024 haben sie einen gemeinsamen Podcast.

Mit Alessandra Meyer-Wölden versteht sich Pocher auch heute noch gut. Foto: imago

Sabine Lisicki (2013–2015)

Auch nach der Scheidung von Meyer-Wölden liess Pocher nicht viel Zeit verstreichen und liierte sich mit Tennis-Star Sabine Lisicki (35). Nach zwei Jahren war Schluss: Sie trennen sich, weil Pocher fremdgegangen sei. Das habe die Tennis-Spielerin von ihrem Manager erfahren.

Nach zwei Jahren war bei Lisicki und Pocher Schluss. Foto: imago

Amira Aly (2016–2023)

2016 verliebte sich Pocher in die 15 Jahre jüngere Visagistin Amira Aly, die heute selbst in der Medienbranche tätig ist. Drei Jahre später heirateten sie, bekamen 2019 ihr erstes, 2020 ihr zweites Kind. Im August 2023 folgte die Trennung inklusive medialen Rosenkrieg. Seit Sommer 2024 sind Pocher und Aly offiziell geschieden. Seit der Trennung von der deutschen Moderatorin ist Pocher Single.

Die letzte Beziehung führte Pocher mit Amira Aly. Foto: imago