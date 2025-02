Es ist eine doppelte Bescherung: Oliver Pocher feiert seinen 47. und den 15. Geburtstag seiner ältesten Tochter Nayla in Australien. Der Comedian will damit bleibende Erinnerungen bei seinen Kindern schaffen.

Die australische Metropole Sydney hat derzeit prominenten Besuch aus Europa: Comedian Oliver Pocher (47) und seine älteste Tochter Nayla (15) feiern in Down Under gemeinsam ihre Geburtstage. Wie auf Pochers Instagram-Kanal zu sehen ist, reiste das Duo ans andere Ende der Welt, um unvergessliche Momente zu erleben.

Der Höhepunkt ihrer Reise war die Besteigung der ikonischen Harbour Bridge. 130 Meter über der Stadt tauschten Vater und Tochter einen emotionalen Kuss aus, wie auf einem Ferienfoto zu sehen ist. Die grosse Reise und die ausgedehnte Papa-Tochter-Zeit passen perfekt zu Pochers kürzlich geäusserter Philosophie. Zu «Bild» sagte er: «Ich schenke meinen Kindern lieber Erinnerungen als Marken-Klamotten.»

Drake-Konzert durchs Handy verfolgt

Der Anlass für die Reise war nicht nur Pochers 47. Geburtstag vom 18. Februar 2025, sondern auch Naylas 15. Geburtstag am 2. Februar 2025. Als besonderes Geschenk organisierte der Comedian Tickets für ein Konzert des kanadischen Rappers Drake (38) in der «Qudos Bank»-Arena in Sidney. Nayla habe rund 90 Prozent des Konzerts mit dem Handy gefilmt und so die Erinnerung auch in digitaler Form konserviert, lässt Pocher «Bild» ausrichten.

Neben dem Konzertbesuch und der Brückenbesteigung standen weitere Attraktionen auf dem Programm. Ein Besuch im Tierpark mit einheimischen australischen Tieren, Entspannung an Sydneys berühmten Stränden und sogar eine Tour in den echten Dschungel waren geplant. Diese Vielfalt an Aktivitäten unterstreicht Pochers Bemühungen, seiner Tochter eine unvergessliche Zeit zu bieten. Aber auch Oliver Pocher selber belohnt sich mit der Reise. Seine kürzlich lancierte «Pocher Club»-App ist ein grosser Erfolg und führt die Download-Charts in Deutschland an.

Die Rückreise ist für Sonntag geplant, mit einer Ankunft am Montag nach einem 24-stündigen Flug mit Zwischenstopp in Singapur.