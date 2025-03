In gut zwei Monaten wird Michelle Hunziker für den ESC in Basel auf der Bühne stehen. Bis dahin heisst es: Energie tanken. Und wo geht das besser als bei strahlender Sonne auf den paradiesischen Malediven?

1/7 Michelle Hunziker schickt sonnige Grüsse aus den Malediven. Foto: Instagram Screenshot

Aurelia Schmidt Redaktorin People

Michelle Hunziker (48) hat eine aufregende Zeit vor sich: Im kommenden Mai wird sie zusammen mit Sandra Studer (55) und Hazel Brugger (31) den Eurovision Song Contest (ESC) in ihrer Schweizer Heimat moderieren. Zeitgleich wird die gefragte Moderatorin in der Woche vor dem grossen Finale täglich durch die Live-Sendung «Striscia la notizia» in Italien führen. Auf beides scheint sich die Moderatorin sehr zu freuen, wie sie bereits Anfang Jahr verriet: «Es wäre sehr, sehr schön, wenn wirs unter einen Hut bringen», sagte sie im Podcast von Barbara Schöneberger (50). Und damit sie auch in beiden Sendungen wie gewohnt glänzen kann, tankt Hunziker jetzt so richtig Energie – und zwar auf den Malediven.

In ihrem neusten Instagram-Post sitzt Michelle Hunziker braun gebrannt in einem pinken Bikini im türkisblauen Meer und hält einen Cocktail in der Hand. Ihre Fans, die den kalten Tagen womöglich nicht so leicht durch einen Besuch im Paradies entgehen können, sind von Hunzikers Schnappschuss hin und weg. «Wunderschön, ganz natürlich in ihrem Alter, ein wahres Vorbild für uns alle» und «Michelle ist wie die Sonne. Sie strahlt immer», lauten die Komplimente ihrer treusten Follower.

La Dolce Vita kann Michelle Hunziker, das beweist sie in ihren Instagram-Stories: Tagsüber betreibt sie «Island Hopping», also fährt mit dem Boot von Insel zu Insel, und nachts geniesst sie den atemberaubenden Sternenhimmel über dem Meer. Es sieht danach aus, als würde die Moderatorin die Auszeit mit ihren Töchtern Celeste (10) und Sole (12) geniessen. «Ich bin so verliebt in diesen Ort», schwärmt Hunziker vom Inselstaat. Verständlich, bei strahlender Sonne, Palmen und glasklarem Meerwasser.