Lucien Esseiva Teamlead People-Desk

Barbara Schöneberger (50) kann sich nicht darüber beklagen, zu wenige Superstars in ihren Podcasts begrüssen zu können. Doch dass sie in der aktuellsten Ausgabe ihres «Frühstück bei Barbara»-Podcasts Michelle Hunziker (48) zu Gast hat, ist für sie ein echtes Highlight. «Ich kann es selbst noch nicht fassen, aber heute ist sie endlich da!», startet Schöneberger in den Talk.

Das Gespräch zwischen den zwei Frauen beginnt mit etwas Mama-Small-Talk: «Ich stehe jeden Morgen um 6.15 Uhr, mache Frühstück, wecke meine Töchter und dann essen wir zusammen», erzählt Michelle Hunziker. Der Zmorge sei ein wichtiger Moment in ihrem Familienleben, sagt sie und geht ins Detail. Das steht an einem Michelle-Hunziker-Morgen auf dem Tisch: «Eiweiss-Omelette, Milchkaffee mit Sojamilch und Schwarzbrot mit Honig und Erdnussbutter.»

Michelle Hunzikers Date ergriff die Flucht

Nach dem Ausflug in die kulinarischen Themen werden Beziehungsthemen besprochen und Michelle Hunziker plaudert munter aus dem Nähkästchen. Tochter Aurora machte Michelle Hunziker am 30. März 2023 zum Grossmami – ein Titel, mit dem sie überhaupt kein Problem hat. Männer jedoch offenbar schon, wie ein Erlebnis von einer Reise belegt. Aurora Ramazotti (28) machte sich auf einer Reise einen Spass daraus, einem «schönen Kerl», der mit ihnen am Tisch sass, zu erzählen, dass ihre Mutter bereits eine «Granny» sei. Was danach passiert ist schnell erzählt: «Der Amerikaner war weg, ich habe ihn nie mehr wieder gesehen», erzählt Hunziker.

Diese Geschichte veranlasst Barbara Schöneberger, ihre Hilfe bei der Männersuche anzubieten: «Ich halte jetzt die Augen für dich offen! Es muss doch irgendwo einen Mann für dich geben», sagt sie. Wie alt er sein sollte? «50 ist gut», lautet die Antwort von Michelle Hunziker.

«Wenn er sich auszieht, darf nicht alles hängen»

Mit einem grossen Aber: «Trainiert muss er sein!» Ist er das nicht, müsse er schon ein sehr interessanter und intelligenter Mann sein, der sie dermassen stimuliere, dass man den Körper gar nicht mehr sehe. «Wenn er sich auszieht, darf nicht alles hängen», präzisiert sie.

Auch zum Thema Haare hat Michelle Hunziker eine klare Haltung: «Ich liebe Haare, das ist männlich!» Doch es gibt es eine Einschränkung. «Haare auf der Brust sind okay – auf dem Rücken eher weniger.» Ausserdem sollte der Traumann finanziell unabhängig sein, voll im Leben stehen und kein stubenhockender Rentner sein. «Sonst werde ich sofort müde und langweile mich», sagt Michelle Hunziker. Reiselust sei ein weiteres Plus, fügt sie an. Dieser Anforderungskatalog lässt Barbara Schöneberger stöhnen. Sie scheint zu spüren: Die Suche nach Michelle Hunzikers Traummann wird nicht einfach. «Ich schau mal, was ich machen kann», sagt sie trotzdem und lacht.