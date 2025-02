Michelle Hunziker geniesst ihr Single-Leben in vollen Zügen. In einem Interview erklärt sie, warum sie derzeit keinen Mann in ihrem Leben braucht.

Die 48-jährige ist Mutter von drei Kindern und Grossmutter

Lucien Esseiva

Michelle Hunziker (48) sorgt derzeit auf vielen Ebenen für Schlagzeilen. Mit besonders viel Freude wurde im April 2025 die Meldung registriert, dass sie gemeinsam mit Hazel Brugger (31) und Sandra Studer (56) den Schweizer ESC in Basel moderieren wird. Es wird aber genauso gerne über ihr Liebesleben spekuliert, wie zuletzt, als sie in St. Moritz GR mit einem neuen Mann an ihrer Seite gesichtet wurde. Nun ist klar: Der ehemaliger Rugbyspieler und heutiges Model Alvise Rigo (32) ist nicht ihr neuer Freund.

Im Gegenteil: Michelle Hunziker braucht keinen Mann in ihrem Leben und geniesst das Singledasein in vollen Zügen. Das sagt sie in einem Interview mit dem Magazin «Gala». «Ich gehe abends ins Bett und denke: Wow, dieser Frieden! Wenn meine Kinder im Bett sind, kann ich ein heisses Bad nehmen, ein Moment, der nur mir gehört. Das tut so gut. Und dann denke ich: Single-Sein kann auch schön sein!»

«Ich kann mir nicht vorstellen, jemanden zu Hause zu haben»

Die gebürtige Schweizerin, die Mutter von drei Kindern und Grossmutter eines Enkelsohns ist, scheint ihren Fokus derzeit mehr auf die Familie zu richten. Sie betont, dass ihr zum Glücklichsein kein Mann fehle. Hunziker fügte hinzu: «Wenn ich mir vorstelle, jetzt jemanden zu Hause zu haben? Nein! Aber das kann sich natürlich wieder ändern, wenn ein Mann vorbeikommt, der mich umhaut.»

Aber selbst wenn Michelle Hunziker auf der Suche wäre – ganz einfach ist es als so prominente Frau nicht. «Männer haben ein bisschen Angst vor mir!», erklärt sie. «Schliesslich bin ich ja auch Oma! Sie denken: Oh, eine Granny, spezielle Kategorie.»