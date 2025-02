1/5 Michelle Hunziker ist als Strahle-Frau bekannt – doch steckt nun auch ein Mann dahinter? Foto: imago/APress

Auf einen Blick Michelle Hunziker mit neuem Mann in St. Moritz gesichtet

Alvise Rigo: 32-jähriges Model und ehemaliger Rugbyspieler aus Italien

Michelle Hunziker (48) hat eben erst bekannt gegeben, dass sie den diesjährigen ESC moderieren wird. Doch plötzlich sind andere Neuigkeiten über die Wahl-Italienerin fast interessanter. Hunziker geniesst im Moment das Wetter und den Schnee in St. Moritz – und auch die Gesellschaft eines Mannes.

Paparazzi-Bilder des Magazins «Chi», welche die Zeitung auf Instagram veröffentlichte, zeigen Michelle Hunziker gemeinsam mit dem italienischen Model und ehemaligen Rugbyspieler Alvise Rigo (32) in den Skiferien.

Die beiden sollen sich während einer dreitägigen Veranstaltung von Giorgio Armani in den Bündner Bergen kennengelernt haben, wo die neue Snow-Kollektion präsentiert wurde.

Der Italiener steht derzeit für Netflix vor der Kamera

Alvise Rigo, gebürtig aus Venedig, kann auf eine vielseitige Karriere zurückblicken. Nach seiner Zeit als professioneller Rugbyspieler für Teams wie Valsugana, Lazio Rugby und Petrarca Rugby, zog er nach Mailand, um als Model und Personal Trainer zu arbeiten. 2021 nahm er an «Dancing with the Stars» teil und wagte sich später auch in die Schauspielerei. Aktuell dreht er eine Serie für Netflix.

Auf Instagram präsentiert sich Rigo als naturverbundener Sportler. Bilder zeigen ihn beim Wandern, Skifahren, Schwimmen, Kite-Surfen oder auch Reiten. Dabei präsentiert er stolz seinen durchtrainierten Body.

Dreifaches Mami und auch schon Oma

Hunzikers Liebesleben war schon immer von öffentlichem Interesse. Ihre erste Ehe mit dem italienischen Sänger Eros Ramazzotti (61), mit dem sie Tochter Aurora hat, endete 2002. Ihre zweite Ehe mit Tomaso Trussardi (41), aus der zwei weitere Töchter hervorgingen, wurde 2022 geschieden.

Zuletzt machte ihre Beziehung zum römischen Arzt Alessandro Carollo Schlagzeilen. Mitte Oktober 2023 kursierten erste Gerüchte über die Liaison. Eine anonyme Quelle behauptete gegenüber der italienischen Klatschexpertin Deianira Marzoano: «Frau Hunziker hat einen neuen Partner. Die beiden sind seit etwa einem Jahr zusammen, aber erst nach den Sommerferien wurde es offiziell zwischen dem Paar.» Paparazzi erwischten das Paar später beim Küssen.

Doch auch diese Beziehung hielt nicht lange. Im Juli 2024 bestätigte Carollo die Trennung auf Instagram. Hunziker selbst erklärte noch im Dezember gegenüber der «Bild», sie sei Single.

