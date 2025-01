Am Montag wurden mit Hazel Brugger, Sandra Studer und Michelle Hunziker die drei Moderatorinnen des Eurovision Song Contest 2025 bekanntgegeben. Studer und Brugger führen durch alle Sendungen, Hunziker nur das Finale. Nun ist klar, warum.

Brugger und Studer führen durch zwei Halbfinals und das Finale im Mai

Michel Imhof Teamlead People

Drei Frauen für die Mega-Show aus Basel! Hazel Brugger (31), Sandra Studer (55) und Michelle Hunziker (47) werden im Mai durch den Eurovision Song Contest führen. Dies gaben die Organisatoren am Montagnachmittag an einer Pressekonferenz in Basel bekannt. Während Hazel Brugger und Sandra Studer die beiden Halbfinals und das Finale moderieren, stösst Hunziker erst bei der Endrunde zum Team. Das hat einen Grund, der gemäss SRG nichts mit der Gage zu tun hat.

«Michelle Hunziker ist in Italien eine äusserst begehrte TV-Moderatorin und präsentiert im Mai ihre tägliche Live-Sendung ‹Striscia la notizia›. Deshalb wird sie nicht die ganze Show-Woche in Basel sein können», erklärt Edi Estermann, Head of Communication ESC 2025, auf Anfrage von Blick. «Umso mehr freuen wir uns, dass wir im Finale mit Hazel Brugger, Sandra Studer und Michelle Hunziker ein einzigartiges Moderatorinnen-Trio auf der ESC-Bühne erleben werden.» Die Frage, ob auch die Gage diesen Umstand mitverantwortet, wurde nicht kommentiert.

Hunziker war schon für ESC 2022 in Turin im Gespräch

Für Michelle Hunziker erfüllt sich mit der Verpflichtung ein grosser Traum. «Mal gucken, ob es klappt. Es wäre sehr, sehr schön, wenn wirs unter einen Hut bringen mit […] meinen Sendungen hier in Italien», sagte sie um den Jahreswechsel im Podcast «Mit den Waffeln einer Frau» von Barbara Schöneberger (50). Sie sei schon für den ESC 2022 in Turin im Gespräch für die Moderation gewesen, musste dann aber wegen anderweitigen Engagements absagen.

Auf die Zeit in der Schweiz freut sich Michelle Hunziker besonders, verriet sie nach der Pressekonferenz im Interview mit Blick. «Für mich bedeutet das, Schweizerdeutsch zu lernen», sagt sie. Obwohl der ESC auf Englisch ist, könne sie sich mit ihren Kolleginnen endlich auch wieder einmal Mundart praktizieren. «Für so einen grossen Event in die Heimat zurückzukehren, ist wunderschön.»