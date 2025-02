Immer in der Tasche dabei

Silja Anders Redaktorin People

«Wer hats erfunden? Die Schweizer!» – so lautet der eingängige Werbeslogan für die beliebten Zältli Ricola. Ein bisschen Kratzen im Hals oder Reizhusten? Die Bonbons gibt es in verschiedenen Geschmacksrichtungen, aber immer echt mit Schweizer Alpenkräutern.

Das Kult-Zältli ist inzwischen weltbekannt und hat seinen Weg sogar nach Hollywood gefunden. In einem Interview mit der italienischen «Vogue» räumte Superstar Ariana Grande (31) nun ihre Handtasche aus, um zu zeigen, was sie tagtäglich so mit sich herumschleppt. Und siehe da: Es taucht eine leere Packung Ricola Original auf.

«Auf dem Boden meiner Tasche verteilt»

Doch wo ist der Inhalt? «Die sind alle auf dem Boden meiner Tasche verteilt», gesteht Grande, was bei der aufgerissenen Packung nicht verwundert, dass die Bonbons sich selbstständig gemacht haben.

Ansonsten zeigt Grande, dass sie einige vegane Snacks in ihrer Tasche mit sich trage. Der «Wicked»-Star ernährt sich seit 2013 ausschliessslich vegan. Eine Tatsache, die ihre Familie gerne mal vergisst, wie die Sängerin bei «HotWings» erzählt, einem Interview-Format, in dem Promis verschieden scharfe Sossen auf Chickenwings probieren – oder in Ariana Grandes Fall der pflanzlichen Variante des Poulet-Snacks.

Donut-Skandal

Ariana Grande und Essen ist gerne mal ein Thema. 2015 sorgte sie für Aufruhr, als sie in einem Donut-Shop die Ware anleckte, die zum Verkauf ausgestellt war – und dann zurücklegte. Zwar entschuldigte sich die Sängerin damals für ihr Verhalten, erklärte es aber damit, dass sie sich damit ausdrücken wollte und ihre Verärgerung darüber, wie «frei wir Amerikaner Dinge essen und konsumieren, ohne an die Konsequenzen zu denken». Glücklicherweise sind die Schweizer Ricola vegan – und einzeln verpackt.