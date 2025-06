1/5 Ariana Grande ist in tiefer Trauer. Foto: IMAGO/Cover-Images

Darum gehts Ariana Grandes Grossmutter Marjorie ist mit 99 Jahren verstorben

Marjorie war eine wichtige Figur im Leben der Sängerin

Ariana Grande (31) trauert um ihre Grossmutter. Die Sängerin teilte die traurige Nachricht auf Instagram. Marjorie Grande ist im Alter von 99 Jahren verstorben. In einer Instagram-Story postet Ariana Grande ein Bild ihres Grosis, in der ihre Mutter Joan (68) schreibt: «Wir sind am Boden zerstört, dass die geliebte Matriarchin unserer Familie verstorben ist. Marjorie (Nonna) Grande ist friedlich in ihrem Haus verstorben und war in jedem Moment ihrer letzten Wochen von ihrer Familie und ihren Lieben umgeben.»

Marjorie Grande war eine wichtige Bezugsperson für ihre Enkelin. Im Oktober wäre ihre «Nonna» 100 Jahre alt geworden. Um von Marjorie Abschied zu nehmen, postete Ariana Grande auch ein Hochzeitsfoto ihrer Grossmutter mit Grossvater Frank Grande, welches sie mit den Worten «Für immer» kommentierte. Zahlreiche Prominente, darunter Jessie J (37) und Elizabeth Gillies (31), bekundeten ihr Beileid.

Gemeinsame Musik mit Ariana

Die enge Beziehung zwischen Ariana und ihrer Grossmutter spiegelte sich auch in ihrer Musik wider. Marjorie war auf dem Song «Ordinary Things» vom Album «Eternal Sunshine» zu hören und stellte damit einen bemerkenswerten Rekord auf: Mit 98 Jahren wurde sie zur ältesten Person, die je in die Billboard 100 Charts eintrat.

Auch Arianas Bruder Frankie Grande (42) äusserte sich zum Tod seiner Grossmutter. In einem emotionalen Post schrieb er: «Du hast mich immer deinen Augapfel genannt, Nonna, und du warst immer meiner. Meine beste Freundin. Mein sicherer Hafen.» Er fügte hinzu: «Ich vermisse dich mehr, als Worte ausdrücken können. Mein Herz ist gebrochen, aber ich spüre, dass du über mich wachst und schon so stolz auf alles bist, was ich getan habe und was noch kommen wird.»

