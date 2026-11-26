Renée Hoenderkamp erwartet mit 59 noch mal ein Kind. Während sie sich eigentlich freut, scheinen nicht alle ihr das Glück zu gönnen. Jetzt erhält die Moderatorin gar Hasskommentare.

Darum gehts Die britische Moderatorin Renée Hoenderkamp gab mit 59 Jahren bekannt, dass sie ein Kind erwartet

Sie erhält Hasskommentare: Jemand wünscht ihr etwa, dass ihr Baby stirbt

Nach den Anfeindungen nimmt Hoenderkamp eine digitale Auszeit

Silja Anders Redaktorin People

Schwanger mit 59: Die britische TV-Moderatorin Renée Hoenderkamp verkündete am 14. November 2026 in einer Live-Sendung von GB News, dass sie und ihr Ehemann ein Kind erwarten. «Ich werde tatsächlich bald Mutter von drei Kindern sein und bin derzeit in der 12. Schwangerschaftswoche», erklärte sie überraschend vor laufender Kamera. Ihre Ankündigung liess nicht nur die Gesichter ihrer Kolleginnen und Kollegen erstarren, sondern sorgte auch im Netz für einen Sturm an Reaktionen.

Nach der Sendung erreichten jedoch nicht nur Glückwünsche die Moderatorin, sondern sie sah sich mit einer Welle von Hasskommentaren konfrontiert. Beleidigungen wie «egoistisch», «abscheulich» oder «widerlich» prasselten auf sie ein.

«Ich hoffe, dein Baby stirbt»

Besonders erschütterte sie eine Nachricht, in der stand: «Ich hoffe, dein Baby stirbt.» «Es ist einfach schrecklich», sagte Hoenderkamp am 24. November in der britischen Sendung «This Morning». Die Situation habe sie dazu gezwungen, eine digitale Auszeit zu nehmen. «Am Ende habe ich einfach aufgehört, weil es keinen Sinn hat», so die Moderatorin. «Sie kennen nicht Renée. Sie kennen die 59, aber sie kennen mich nicht.»

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Hoenderkamp gab zu, dass die negativen Reaktionen Spuren hinterlassen haben. In einem emotionalen Moment habe sie sogar ihren Mann Colin Natali gefragt, ob sie einen Fehler gemacht habe. Doch er stärkte ihr den Rücken: «Wir werden ein Kind auf die Welt bringen, das unglaublich geliebt wird.» Neben der emotionalen Unterstützung von ihrem Mann ist auch die finanzielle Absicherung des Kindes gewährleistet.

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Baby ist Wunschkind

Die Entscheidung, ihre Schwangerschaft öffentlich zu machen, traf Hoenderkamp bewusst. «Als TV-Persönlichkeit hatte ich keine andere Wahl», erklärte sie. «Entweder erzähle ich es niemandem – und ich meine wirklich niemandem –, denn ich bin im Fernsehen, und wenn ich nur mit einem Kollegen gesprochen hätte, der es dann irgendwo weitergegeben hätte, hätte die Presse das Ganze für mich erledigt. Oder ich nehme die Sache selbst in die Hand und teile die Neuigkeit, sobald ich die 12. Woche erreicht habe, mit der Welt.»

Ihre ungeborene Tochter sei ein absolutes Wunschkind und werde in ein liebevolles Zuhause geboren. Trotz der Anfeindungen blickt Hoenderkamp zuversichtlich in die Zukunft: «Wir freuen uns auf unser Baby.»