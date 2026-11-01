Grosse Trauer in der Film- und TV-Welt: Die deutsche Erfolgsproduzentin Regina Ziegler ist im Alter von 82 Jahren verstorben. Das bestätigte ihre Tochter Tanja Ziegler gegenüber «Bild». Sie galt jahrzehntelang als Pionierin der Branche.

Laszlo Schneider Teamlead People-Desk

Regina Ziegler («Weissensee») zählte jahrzehntelang zu den einflussreichsten Persönlichkeiten der deutschen Film- und TV-Branche. Ihr Lebenswerk umfasst über 500 Produktionen, und das renommierte Museum of Modern Art in New York widmete ihr sogar eine Retrospektive. In der Nacht von Samstag auf Sonntag ist die Produzentin nun im Alter von 82 Jahren in einem Berliner Krankenhaus im Kreis ihrer Familie verstorben, wie die «Bild» weiter schreibt.

Bereits 1973 bewies Ziegler enormen Pioniergeist, als sie als erste Frau eine eigene Produktionsfirma in einer damals fast ausschliesslich von Männern dominierten Branche gründete. Für ihren beeindruckenden Erfolg benötigte sie nach eigenen Angaben stets «Mut zum Risiko. Durchhaltevermögen.» In einem Interview im Jahr 2023 beschrieb sie ihre unnachgiebige Haltung treffend: «Ein Nein muss ja nicht immer ein Nein bleiben. Du brauchst Hartnäckigkeit, ohne die bist Du im Filmgeschäft aufgeschmissen. Fliegst Du durch die Vordertür raus, kommst Du durch die Hintertür wieder rein.»

«Wir waren unzertrennlich»

Auch privat war die Filmwelt eng mit ihrem Schicksal verknüpft. Der Regisseur Wolf Gremm (1942–2015) war die grosse Liebe ihres Lebens und führte unter anderem bei ihrem ersten Spielfilm «Ich dachte, ich wäre tot» Regie. Über ihre jahrzehntelange Ehe sagte Ziegler rückblickend: «Wir waren unzertrennlich, 44 Jahre lang, bis der Krebs uns trennte.»

An Ruhestand dachte die leidenschaftliche Filmemacherin selbst im hohen Alter keineswegs. Angesprochen auf eine mögliche Rente reagierte sie noch 2026 geradezu empört mit den Worten: «Was ist denn das für ein Wort?» Bis zuletzt schmiedete sie Pläne und formulierte ein ehrgeiziges Ziel, das nun unerfüllt bleibt: «Ich werde 100 und bis dahin will ich noch ganz viel produzieren!» Doch auch wenn dieser letzte Wunsch nicht mehr in Erfüllung gehen konnte, hinterlässt Regina Ziegler ein reiches Werk, das weiterleben wird.