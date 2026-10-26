Der kanadische Synchronsprecher Eric Bauza ist mit 46 Jahren gestorben. Er war einer der gefragtesten Sprecher der Branche und lieh unter anderem «Looney Tunes»-Charakteren wie Bugs Bunny und Tweety seine Stimme.

Darum gehts Eric Bauza, moderne Stimme von Bugs Bunny und Daffy Duck, ist im Alter von 46 Jahren gestorben

Laut US-Medien starb Bauza an einer Herz-Kreislauf-Erkrankung

Bauza übernahm mehr als 400 Sprechrollen und gewann 2022 einen Emmy Award

Eric Bauza ist im Alter von 46 Jahren verstorben. Die Familie des Sprechers von Bugs Bunny und vielen weiteren Figuren aus dem «Looney Tunes»-Universum teilte dies auf Bauzas Instagram-Account mit.

«Eric Bauza, Emmy-prämierter Synchronsprecher und die moderne Stimme der legendären ‹Looney Tunes›-Figuren Bugs Bunny und Daffy Duck sowie Dutzender weiterer beliebter Zeichentrickfiguren, ist plötzlich verstorben», schrieben seine Angehörigen.

Die Todesursache ist mittlerweile bekannt

Eine Todesursache wurde von der Familie zunächst nicht genannt. Wie «Variety» unter Berufung auf Unterlagen der Gerichtsmedizin des Los Angeles County berichtete, starb Eric Bauza an den Folgen einer hypertensiven Herz-Kreislauf-Erkrankung, bei der Herz und Gefässe durch einen hohen Blutdruck geschädigt werden.

Bauza kam 1979 in einem Vorort von Toronto zur Welt. Der Kanadier mit philippinischen Wurzeln startete seine Karriere zunächst als Produktionsassistent bei diversen Animationsserien. Seinen Durchbruch als Sprecher feierte er mit «Ren & Stimpy ‹Adult Party Cartoon›», wo er der Katze Stimpy seine Stimme lieh.

Die Stimme von Bugs Bunny, Daffy Duck und Co.

Bereits 2011 war Eric Bauza als Sprecher für das «Looney Tunes»-Franchise tätig. Er sprach damals Marvin den Marsmenschen in «The Looney Tunes Show». In der 2020 gestarteten Serie «Looney Tunes Cartoons», einer Neuauflage der klassischen Zeichentrickkurzfilme, übernahm er gleich mehrere bekannte Figuren. Neben Bugs Bunny sprach er dort auch Daffy Duck und Tweety. Für diese Arbeit gewann Bauza 2022 den ersten Children's and Family Emmy Award.

Im Laufe seiner Karriere gehörte Bauza zu den gefragtesten Synchronsprechern der Branche. Neben den «Looney Tunes» war Eric Bauza in etlichen Filmen und Serien zu hören. Seine Filmografie umfasst über 400 Sprecherrollen. Im Fernsehen war er unter anderem bei «Rick and Morty», «Tom und Jerry» oder «Duck Tales» aktiv. Im Kino wirkte Eric Bauza erst kürzlich bei «Der Super Mario Galaxy Film» und «Coyote vs. Acme» mit.