Schauspielerin Elke Sommer (†85) ist tot

Die deutsche Schauspielerin Elke Sommer ist tot. Sie starb im Alter von 85 Jahren – nur drei Monate nach ihrem Ehemann Wolf Walther.

Darum gehts Elke Sommer starb mit 85 Jahren an Herzinsuffizienz

Ihr Ehemann Wolf Walther war am 22. Juli 2026 im Alter von 77 Jahren gestorben

Sommer wurde international bekannt und spielte in rund 100 Kino- und Fernsehfilmen seit den 1960ern

Silja Anders Redaktorin People

Elke Sommer ist tot. Die deutsche Schauspiel-Legende, bekannt durch Filme wie «Ein Schuss im Dunkeln» aus der «Pink Panther»-Reihe mit Peter Sellers oder «Der Teuflische» starb laut «Bild» am 28. Oktober 2026 im Alter von 85 Jahren. Erst vor drei Monaten nahm Sommer Abschied von ihrem Ehemann Wolf Walther. Sommer starb gemäss der deutschen Zeitung an Herzinsuffizienz in ihrem Zuhause im kalifornischen Bel Air.

Der Fotograf und enge Freund Erwin Schneider erzählt «Bild» kurz nach Sommers Tod: «Ein Leben ohne ihren geliebten ‹Papabär›, ihren Ehemann Wolf Walther, der am 22. Juli 2026 im Alter von 77 Jahren verstarb, hatte sie sich nie vorstellen können, und seither ging es ihr stetig schlechter. Jetzt konnte Elke ihm endlich folgen.»

Sie war schon lange lebensmüde

Schon im vergangenen Jahr sprach Elke Sommer in einem Interview mit «Bunte» über ihr Ende. «Genug ist genug! Ich sehne den Tod herbei», so die Schauspielerin damals. Ihr Ehemann war zu diesem Zeitpunkt schon an Krebs erkrankt, sie selbst litt unter einem Infekt. «Ich war immer lebenslustig», sagte Sommer zu der Zeitschrift, «aber ich habe zuletzt zu viel Schlechtes erlebt durch diese Krankheiten. Nun danke ich dem lieben Gott, dass er mich bis vor zwei Jahren so schön durch das Leben geführt hat. Der liebe Gott soll mich nehmen, wenn mein Mann mich nicht mehr braucht.» Elke Sommers Wunsch sollte nun also drei Monate nach dem Tod von Wolf Walther in Erfüllung gehen – er brauchte sie nicht mehr, also konnte sie gehen.

Grosse internationale Karriere – der Plan war aber mal ein anderer

Elke Sommer konnte auf eine lange und erfolgreiche Karriere zurückblicken, die bereits in den 1960er-Jahren begann. Seither wirkte sie in rund 100 internationalen Kino- und Fernsehfilmen mit.

Eigentlich war es Elke Sommers Traum, Dolmetscherin zu werden, sie sprach immerhin sechs Sprachen. Doch es sollte anders kommen. Sie zog nach Los Angeles in den Stadtteil Beverly Hills, heiratete ihren ersten Ehemann Joe Hyams und liess sich sogar für den Playboy ablichten. Später lernte sie Wolf Walther kennen. Die beiden heirateten 1993 und pendelten zwischen den USA und dem deutschen Marloffstein.

Ihren letzten Spielfilm, «Das Leben ist zu lang», drehte sie 2010 mit dem Schweizer Regisseur Dani Levy.