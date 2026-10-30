Ian McKellen würdigt seinen verstorbenen Freund Patrick Stewart mit emotionalen Worten. Er erinnert an ihre gemeinsame Zeit bei der Royal Shakespeare Company und verrät, dass er ihm einst von «Star Trek» abgeraten hatte.

Darum gehts Patrick Stewart stirbt mit 86 Jahren, McKellen gedenkt ihm auf Instagram

Stewart wurde als Captain Picard und durch «X-Men»-Filme weltberühmt

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Nach dem Tod von Patrick Stewart (1940-2026) hat Ian McKellen (87) seinem langjährigen Freund und Schauspielkollegen mit bewegenden Worten gedacht. In einem Beitrag auf Instagram erinnerte sich der «Der Herr der Ringe»-Star an die gemeinsame Zeit und beschrieb Stewart als einen Menschen, der seine Gefühle stets offen zeigte.

«Er trug sein Herz auf der Zunge. Das machte ihn zu einem Menschen, auf den man sich verlassen konnte, den man bewundern und in meinem Fall lieben konnte», schrieb McKellen. Zuvor hatte er vor allem Stewarts Herkunft aus der englischen Grafschaft Yorkshire hervorgehoben. Seine Heimat habe den Schauspieler bis zuletzt geprägt. Das habe man sowohl an seinem Akzent als auch an seiner aufrichtigen und direkten Art gemerkt.

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McKellen riet ihm zunächst von «Star Trek» ab

Die beiden Schauspieler lernten sich vor rund 50 Jahren als junge Darsteller bei der Royal Shakespeare Company kennen. Eine besonders lebhafte Erinnerung verbindet McKellen allerdings mit einem späteren Treffen auf einer Londoner Strasse. Damals erzählte Stewart ihm von dem Angebot, die Hauptrolle in der Science-Fiction-Serie «Star Trek» zu übernehmen.

McKellen war zunächst skeptisch: «Aber Patrick, denk an deine Bühnenkarriere in Grossbritannien. Willst du wirklich riskieren, für Jahre und Jahre in Hollywood unterzugehen?» Stewart entschied sich dennoch für das Abenteuer. Eine Entscheidung, für die McKellen heute dankbar ist. Schliesslich wurde sein Freund als Captain Jean-Luc Picard weltberühmt und feierte später auch mit den «X-Men»-Filmen grosse Kinoerfolge.

Dabei habe Stewart seinen Wurzeln als Theaterschauspieler nie den Rücken gekehrt. McKellen erinnerte an seine Auftritte in klassischen Stücken von William Shakespeare, Henrik Ibsen, Arthur Miller und weiteren renommierten Dramatikern. Er habe seinen internationalen Ruhm genutzt, um sowohl dem Kino- als auch dem Theaterpublikum unvergessliche Rollen zu schenken.

Hollywood trauert

Stewarts Freunde aus «Star Trek» und dem Marvel-Universum verabschieden sich von dem Schauspieler. Sein einstiger «X-Men»-Co-Star Hugh Jackman (58) postet zwei gemeinsame Bilder auf Instagram. «Heute haben wir einen der ganz Grossen der Bühne und der Leinwand verloren», so Jackman. Stewart sei «ein grossartiger Freund und Mensch» gewesen. Er habe viel von ihm gelernt. «Ich werde dich vermissen, Patrick Stewart, mein ganzes Leben lang.»

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William Shatner (95), der neben Stewart in «Star Trek» als Captain James T. Kirk zu sehen war, gedenkt seinem alten Freund: «Was eine herzzereissende Woche das war. Sir Patrick Stewart war ein Freund, ein Kollege und ein herausragender Schauspieler.» Weiter schreibt Shatner: «Er brachte Intelligenz, Anmut und eine tiefe Menschlichkeit zu allem, was er tat. Captain Picard stand für das Beste in uns, genau wie der Mann, der ihn spielte.» Shatner spricht Stewarts Familie sein Beileid aus. «Wir werden ihn zutiefst vermissen.»

Schauspielerin Minnie Driver (56), die 2017 zusammen in «The Wilde Wedding» vor der Kamera stand, schreibt: «Ist dieses Jahr so eine Art Portal an einen viel besseren Ort, den all die grossartigen Menschen kennen und an den sie sich zurückgezogen haben? Mein lieber Patrick, der du immer die besten Ratschläge hattest, die lustigste Geschichte und die Geduld, zuzuhören. Ich bin einfach sprachlos.»