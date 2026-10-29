Hayden Panettiere starb an einer versehentlichen Überdosis. Die Polizei stuft den Tod der Schauspielerin als Unfall ein.

Darum gehts Die Polizei stuft Hayden Panettieres Tod als Unfall ein

Laut Gerichtsmedizin starb sie an Fentanyl und Medikamenten, Verletzungen wurden keine gefunden

Panettiere schrieb vor ihrem Tod selbst von jahrelangen Alkohol- und Drogenproblemen

Gabriel Knupfer Redaktor News

73 Tage nach dem Tod von Hayden Panettiere (†36) hat die Polizei ihre Ermittlungen abgeschlossen. Die Ermittler stufen den Tod der Schauspielerin als Unfall ein, wie unter anderem «Bild» berichtet.

Bereits zuvor war bekannt geworden, dass Panettiere an einer Überdosis gestorben ist. Laut der Gerichtsmedizin hatte sie einen Mix der starken Droge Fentanyl und verschiedener verschreibungspflichtiger Medikamente eingenommen. Verletzungen wurden keine gefunden.

Panettiere wurde am 16. August 2026 leblos in einer Wohnung in Greenville im US-Bundesstaat South Carolina entdeckt. On-Off-Freund Brian Hickerson (37) und dessen Bruder Zach (38) waren zu dem Zeitpunkt ebenfalls in der Wohnung.

Panettiere kämpfte jahrelang mit Alkohol- und Drogenproblemen. Dies geht aus ihren Memoiren «This Is Me: A Reckoning» hervor, die sie wenige Monate vor ihrem Tod veröffentlicht hat.