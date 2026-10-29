«Star Trek»-Star Patrick Stewart (†86) ist tot

Sophie Ofer Redaktorin People

Patrick Stewart starb am Mittwoch in seinem Haus in Los Angeles nach «einem kurzen und bewegenden Kampf gegen Alzheimer und Lewy-Körper-Demenz», wie sein Management auf Instagram mitteilt. «Er wurde in der wamen Umarmung seiner Familie und Freunde geborgen, umgeben von Live-Musik, Gebeten, Tränen, Lachen und jener tiefen Rührung, die nur er nach einem Leben voller Hingabe an uns alle hervorrufen konnte», schreibt heisst es in der Meldung.

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«Wir werden die friedliche Gelassenheit und Besinnlichkeit in seinem Gesicht für immer in Erinnerung behalten – eine bleibende Erinnerung an seine unerschütterliche Anmut.» Weiter heisst es in der Meldung, seine Ehefrau Sunny habe sich seit seiner Diagnose liebevoll um ihn gekümmert.

Statt Blumen wünsche man sich Spenden an die Alzheimer-Forschung.

Als «Star Trek»-Captain wurde er weltberühmt

Stewarts Karriere begann im Theater. Er spielte in zahlreichen Shakespeare-Stücken mit und stand unter anderem mit «Herr der Ringe»-Star Ian McKellen in den Stücken «No Man’s Land» und «Warten auf Godot» auf der Bühne.

Ende der 1980er Jahre blickte Stewart bereits auf jahrzehntelange Erfahrung im klassischen Theater in England zurück. Seit 1966 war er Darsteller der Royal Shakespeare Company. In Amerika war er jedoch noch ein Unbekannter, als ihm das Kommando über die U.S.S. Enterprise übertragen wurde: durch den Sci-Fi-Klassiker «Star Trek», zu Deutsch «Raumschiff Enterprise: Das nächste Jahrhundert», wurde Stewart weltberühmt. Über sieben Staffeln hinweg spielte er Captain Jean-Luc Picard, den Kommandanten des Raumschiffs Enterprise. Die Serie lief bis 1994 mit insgesamt 178 Folgen. Auch in vier Kinofilmen verkörperte Stewart die Figur.

Stewart spielte in der «X-Men»-Reihe die Rolle von Professor Charles Xavier, alias Professor X. Er trat von 2000 bis 2017 in insgesamt sieben Filmen der Reihe auf.

Stewart wurde 1940 in der englischen Grafschaft Yorkshire geboren. Neben seinen Errungenschaften im Theater und in Film und Fernsehen war Stewart auch für sein Engagement gegen häusliche Gewalt bekannt und wurde 2010 dafür zum Ritter geschlagen.