Luxus pur: Die Geissens vermieten ihre opulente Wohnung. Für 308'000 Franken pro Jahr können Fans im 480-Quadratmeter-Loft mit Infinity-Pool und Concierge-Service residieren – inklusive persönlicher Spuren der Glamour-Familie.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Die Geissens vermieten ihre Luxus-Wohnung für 308'000 CHF jährlich

Wohnung mit 480 m², vier Schlafzimmern und exklusiven Kunstwerken der Geissens

Luxus-Komplex bietet Infinity-Pool, Fitness- und Wellnessbereich

Saskia Schär Redaktorin People

Seit 2011 erhalten Zuschauende in der Reality-TV-Serie «Die Geissens – eine schrecklich glamouröse Familie» Einblick in das luxuriöse Leben der Millionärsfamilie. Nun bietet sich für Fans – insofern die finanzielle Lage es zulässt – eine einmalige Gelegenheit: Einmal so wohnen wie die Geissens.

Ihre Wohnung in einem Luxus-Komplex in Dubai, der nebst einem Infinity-Pool, ein Sicherheits- und Concierge-Service sowie ein Fitness- und Wellnessbereich bietet, ist derzeit auf einer Maklerwebsite zur Miete ausgeschrieben, wie «Bild» berichtet. Die Wohnung verfügt gemäss dem Inserat über vier Schlafzimmer, ein Gästebad sowie ein Zimmer inklusive Dusche und WC für eine Angestellte und erstreckt sich über eine Wohnfläche von über 480 Quadratmeter. Jährlich sind rund 308'000 Franken für die Miete fällig, was einer Monatsmiete von etwa 25'670 Franken entspricht.

Die Spuren der Geissens sind überall sichtbar

Wer Beweise sucht, dass es sich bei der Wohnung tatsächlich um jene der Geissens handelt, der muss sich nur die Kunstwerke auf den Bildern des Inserates ansehen. So befindet sich im Essbereich ein gold-gerahmtes Bild, auf welchem zwei Legofiguren vor einem Rolls-Royce posieren. Während die eine Figur lange blonde Haare hat, trägt die andere die knapp schulterlangen Haare zurückgeföhnt, auf der Nase sitzt eine schwarze Brille. Hierbei handelt es sich ganz klar um Robert (62) und Carmen Geiss (61).

0:24 Einblick bei Werbeshooting: So sieht es bei den Geissens aus

Wer noch weitere Indizien sucht, der findet sie im Roberto-Geissini-Schriftzug inklusive Totenkopf, der Bilder im Büro ziert.

Geissens werden so schnell nicht nach Dubai zurückkehren

Wer wen die Miete abschreckt, der könnte vielleicht bei der Lage ins Stocken kommen. Die Wohnung im neunten Stock eines Hochhauses liegt nämlich in Creek Harbour, einem Stadtteil von Dubai. Seit der Eskalation des Nahostkonflikts haben viele gut betuchte Europäer der Stadt zumindest zeitwese den Rücken gekehrt.

Gegenüber «Bild» liess Carmen Geiss Ende Februar verlauten, dass die Familie auf absehbare Zeit nicht nach Dubai zurückkehren werde. Dafür sei die Lage zu riskant.