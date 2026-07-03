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Hier gibt Robert seine Tanzkünste zum Besten
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Er kann sich nicht mehr halten:Hier gibt Robert seine Tanzkünste zum Besten

Für «Let's Dance» reichts wohl nicht
Carmen Geiss amüsiert sich über Roberts Tanzkünste

Carmen und Robert Geiss wird bei einem gemütlichen Abendessen im Restaurant von zwei Musikern kurzerhand ein Ständchen geboten. Robert kann sich nicht mehr halten und tanzt direkt mit – sehr zur Erheiterung seiner Ehefrau.
Publiziert: vor 42 Minuten
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Aktualisiert: vor 36 Minuten
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Robert Geiss bringt seine Carmen zum Lachen.
Foto: RTLZWEI

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Robert Geiss tanzt spontan in einem Restaurant zu Miley Cyrus' «Flowers»
  • Carmen Geiss lacht über Roberts Tanzstil und filmt die Szene
  • 61-jährige Carmen bedankt sich auf Instagram auch bei Kritikern
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Silja AndersRedaktorin People

Sommer, Musik und gute Laune: Bei dieser Kombination kann sich selbst Robert Geiss (62) nicht mehr halten und lässt seiner Lebensfreude freien Lauf.

Carmen Geiss (61) postete ein Video auf Instagram, auf dem ihr Ehemann fröhlich zu tanzen beginnt, als zwei Musiker im Restaurant anfangen, dem Tisch ein Ständchen zu singen und «Flowers» von Miley Cyrus (33) zum Besten geben.

Für «Let's Dance» reicht es wohl nicht ganz

«Es gibt diese Momente im Leben, da ist man einfach glücklich», schreibt Carmen Geiss zu dem Video – «zum Beispiel, wenn der eigene Mann plötzlich anfängt zu tanzen.»

Sichtlich amüsiert filmt die Millionärin ihren Gatten bei seiner kleinen Schunkeleinlage und muss dann aber feststellen: «Okay ... wir sind uns alle einig: Der Anruf für ‹Let's Dance› wird vermutlich niemals kommen. Aber dafür hat er an diesem Tag wenigstens seine Arme entdeckt – und die haben wirklich alles gegeben!»

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Carmen Geiss habe «Tränen gelacht», schreibt sie, was man im Hintergrund zum Teil auch hören kann. «Genau solche Momente liebe ich. Nicht perfekt, nicht geschniegelt, sondern einfach voller Spass und Lebensfreude», so die 61-Jährige.

«Und mal ehrlich: Genau diese verrückten Augenblicke sind doch die, an die man sich später am liebsten erinnert. Also Musik an, einfach tanzen und das Leben geniessen ... auch wenn es nur die Arme sind!», beendet Carmen Geiss ihren Beitrag.

Auch einige Fans sind begeistert von Roberts Tanzeinlage. «Sympathisch», «schon süss» und «Lebensfreude ist das Wichtigste», ist in der Kommentarspalte unter anderem zu lesen. 

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Carmen Geiss bedankt sich bei Hatern

Neben den grösstenteils positiven Reaktionen gibt es zwar auch vereinzelt negative Bemerkungen, doch von denen lassen sich die Geissens nicht so schnell aus der Ruhe bringen. Im Gegenteil. In einem weiteren Beitrag auf Instagram bedankt sich Carmen Geiss nicht nur bei all ihren Fans und allen Menschen, die sie über die Jahre begleitet und unterstützt haben, sondern auch bei den Hatern und Kritikern. «An alle, die uns nicht mögen: Auch euch danke ich. Denn unterschiedliche Meinungen gehören zu einer Demokratie und zu einem offenen Miteinander dazu», sagt sie.

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