Carmen und Davina Geiss im Partnerlook.

Carmen und Davina Geiss zeigen sich im Partnerlook. Für Carmen bedeutet dieser Stil viel mehr als Mode – es symbolisiert ihre enge Verbindung. Stylist Alf Heller nennt es derweil «peinlich».

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Carmen und Davina Geiss erschienen in Saint-Tropez im Partnerlook.

Carmen sieht Partnerlook als Symbol für eine besondere Mutter-Tochter-Bindung.

Stylist kritisiert Outfit: «Peinlich», da es altersmässig nicht passe.

Saskia Schär Redaktorin People

Am Wochenende wurde nicht nur an den Hochzeiten von Taylor Swift und Aurora Ramazzotti gefeiert, sondern auch im bekannten Beachclub Nikki Beach in Saint-Tropez. Das liessen sich auch die dortigen Stammgäste – die Familie Geiss – nicht entgehen. Für die schönen Stunden mit ihren Liebsten entschied sich Carmen Geiss (61) für ein bodenlanges, rot-gemustertes Kleid. Und Tochter Davina (23)? Sie tat es ihr gleich – das Duo erschien im Partnerlook.

Für Carmen Geiss bedeutet das aber «viel mehr als nur ein schönes Outfit», wie sie zum entsprechenden Foto auf Instagram schreibt. Gemäss ihr zeigt es eine ganz besondere Verbindung, eine, die man nicht kaufen kann. «Als Mutter wünscht man sich, dass die Tochter einen nicht nur als Mama sieht, sondern auch als beste Freundin, als Fels in der Brandung, als Ratgeberin, als Zuhörerin und als jemanden, der immer da ist – ganz egal, was das Leben bereithält», so die Millionärin.

Genau dieses Gefühl sei es, das ihr Herz mit unendlich viel Dankbarkeit erfülle. «Zu sehen, wie aus einem kleinen Mädchen eine wundervolle, starke Frau geworden ist, und dabei zu wissen, dass unsere Verbindung mit jedem Jahr noch enger wird, ist eines der grössten Geschenke, die das Leben mir machen konnte».

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«Eine zu jung und die andere zu alt»

In den Kommentaren erfährt Carmen Geiss grossen Zuspruch für ihre Worte und Kleiderwahl. «Toll seht ihr aus. Ist das nicht schön, wenn man als Mama mit der Tochter/Töchter sich im gleichen Outfit sehen lassen kann?», «Mega Partnerlook! Das Kleid ist ein Traum» oder auch «So schön geschrieben. Ich freu mich, dass ihr so eine tolle Verbindung habt», schreiben die User. Negative Kommentare gibt es nur wenige. «Mutter als beste Freundin ... leider ein No-Go. Beide brauchen eine eigene», meint eine Kommentarschreiberin, während eine andere schreibt: «Ich käme mir blöd vor, wenn Mama das gleiche Kleid trägt.»

Generell kein Fan von Mama-Tochter-Partnerlooks ist Stylist Alf Heller. Das Problem: «Wenn beide das Gleiche tragen, ist zwangsläufig eine zu jung und die andere zu alt». Seine Lösung? Derselbe Stoff, aber ein anderer Schnitt. «Würde Davina das Kleid in kurz tragen, sähe es schon wieder anders aus», so Heller gegenüber Blick.

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In der aktuellen Ausführung findet er es allerdings «peinlich», da es «nicht aufgeht». «Die Mutter sieht aus wie die Tochter oder die Tochter wie die Mutter – wobei das Carmen mit ihrem Jugendwahn auch herausfordert.». Ausserdem: «Keine Frau will ihr Kleid bei einem Anlass am Körper einer anderen sehen. Wieso sollte es also hier cool sein?»