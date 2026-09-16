Fast ein Jahr ist es her, seit der Moderator seine Krebserkrankung öffentlich gemacht hat. Nun erzählen Thomas Gottschalk und seine Frau Karina, wie es ihnen geht.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Thomas Gottschalk (76) ist nach schwerer Krebserkrankung seit Juli krebsfrei

Er litt an epitheloidem Angiosarkom, benötigte 33 Bestrahlungen

Nach zwei PET-Scans bestätigt: Keine Krebsreste im Körper, Trip nach Ibiza geplant

Silja Anders Redaktorin People

Bereits im Juli verkündete Thomas Gottschalk (76) seinen Fans, dass er «absolut krebsfrei» sei. Jetzt spricht er mit «Bild» ausführlicher über die Schockdiagnose, die er vor knapp einem Jahr erhielt.

«Direkt nach der Diagnose war die Prognose auf Heilung ganz schlecht», verrät Karina Gottschalk (64), die Ehefrau des Moderators, der deutschen Zeitung. «Der Professor von Thomas machte uns keine grossen Hoffnungen.» Dann das «kleine Wunder», wie das Ehepaar es nennt: Thomas Gottschalk ist inzwischen komplett geheilt.

Karina Gottschalk war nur noch «Gesundheitsmanagerin»

Thomas Gottschalk litt an einem sogenannten epitheloiden Angiosarkom, einer seltenen und aggressiven Krebsart. Bei Gottschalk hatte sich der Tumor im Weichgewebe in der Blasenregion eingenistet. Zwei lange Operationen, 33 Bestrahlungen und Monate des Zitterns liegen hinter Thomas Gottschalk. «Ohne meine Frau Karina hätte ich das alles nicht gepackt. Ich frage mich heute noch, woher sie die ganze Energie nimmt und mich dazu noch bei Laune hält, was auch nicht so einfach ist», gestand er im Juli seinen Fans auf Instagram.

Ausserdem nahm Gottschalk an einer Impfforschung gegen den Krebs teil, die ebenfalls zu seiner Genesung beigetragen haben soll. Im Interview mit «Bild» gesteht er, dass die Angst zwar bleibe, es im Moment aber offenbar gut aussehe: «Ich hatte am Donnerstag mein zweites PET. Da wird der ganze Körper durchgescannt und man schaut, dass auch wirklich keine Überbleibsel des Krebses mehr im Körper sind. Man geht da mit einem Zittern hin, weil ich natürlich Angst hatte vor dem Ergebnis. Jetzt bin ich heilfroh.» Trotzdem muss der Moderator nun regelmässige Kontrollen durchführen lassen.

Auch Karina ist überglücklich, jetzt «endlich wieder die liebende Ehefrau an Thomas' Seite» sein zu dürfen, während sie in den vergangenen Monaten mehr damit beschäftigt war, ihren Mann «durch diese Krankheit zu navigieren, seine Behandlungen und die Impfungen zu koordinieren» und somit mehr «Gesundheitsmanagerin» war als Gattin.

Das Paar blickt hoffnungsvoll in die Zukunft

Das Ehepaar freut sich nun auf die gemeinsame und vor allem gesunde Zeit, die vor ihnen liegt. Noch ist Thomas Gottschalk nicht ganz der Alte, wie er gesteht, «aber es wird jede Woche ein bisschen besser». Als Nächstes steht nun für die Gottschalks ein Trip nach Ibiza an – um ihren Hochzeitstag zu feiern.