Pleite statt Prinzessinnen-Glanz! Ihre Beziehung liegt in Scherben – jetzt stürzt auch das letzte gemeinsame Herzensprojekt der Prinzen William und Harry ab.

Jetzt reisst auch das letzte Band zwischen William und Harry

Jetzt reisst auch das letzte Band zwischen William und Harry

Darum gehts Die von William und Harry unterstützte Organisation Diana Award steht unter Insolvenzverwaltung

Die Einnahmen sanken um fast ein Viertel, die Ausgaben überstiegen sie um rund 250'000 Franken

Der 1999 gegründete Diana Award zeichnete mehr als 50'000 junge Menschen für ihr Engagement aus

Flavia Schlittler Royal- und People-Expertin

Es ist ein bitteres Ende mit grosser Symbolkraft. Einst waren die Söhne von Prinzessin Diana (1961–1997) unzertrennlich. Heute herrscht zwischen Prinz William (44) und Prinz Harry (42) Eiszeit. Kein gemeinsamer Auftritt, kein Schulterschluss, kein Zeichen der Versöhnung.

Nur eines hielt sie öffentlich noch zusammen: der Diana Award. Beide unterstützten die Organisation, um das Andenken an ihre Mutter zu bewahren. Jetzt droht auch dieses Band zu zerreissen.

Moment der Einigkeit

Wie viel ihnen dieses Erbe einst bedeutete, zeigte sich im Juli 2021. Damals standen William und Harry noch einmal Seite an Seite, als sie im Kensington-Palast gemeinsam die Statue ihrer Mutter enthüllten. Ein seltener Moment der Einigkeit. Seither gingen die Brüder getrennte Wege – selbst bei Anlässen rund um den Diana Award traten sie nicht mehr gemeinsam auf.

Gegründet wurde die Organisation 1999, zwei Jahre nach Dianas tragischem Unfalltod in Paris. Ihre Idee: Junge Menschen für Mut, Menschlichkeit und soziales Engagement auszeichnen. Mehr als 50'000 Jugendliche erhielten den Preis, Tausende weitere wurden durch Programme gefördert. Ein Vermächtnis, das weiterleben sollte. Doch nun fehlt das Geld.

Es wurde bekannt, dass die Organisation in Grossbritannien in die Insolvenzverwaltung – «Administration» genannt – gestellt wurde. Die Einnahmen brachen um fast einen Viertel ein. Rund 2,23 Millionen Franken kamen noch herein, die Ausgaben lagen bei etwa 2,48 Millionen Franken.

Viertelmillion fehlt

Ein klaffendes Loch von rund 250'000 Franken. Erhoffte Fördergelder und Sponsoreneinnahmen blieben aus. Die Verantwortlichen können ihren finanziellen Verpflichtungen nicht mehr nachkommen.

Prinz William zeigt sich tief betroffen. «Der Diana Award hat Tausende junge Menschen ausgezeichnet und ermutigt, die Welt zum Besseren zu verändern», schreibt er in einer persönlichen Botschaft. «Ich möchte allen danken, deren Hingabe und harte Arbeit dies über so viele Jahre möglich gemacht haben.» Das Vermächtnis seiner Mutter werde auf vielen Wegen weiterleben.

Und Prinz Harry? Zur Pleite hat er sich bislang nicht öffentlich geäussert. Anfang November hatte er den diesjährigen Preisträgern noch eine eigene Glückwunschbotschaft geschickt – getrennt von seinem Bruder. Jetzt schweigt er zum Aus des gemeinsamen Herzensprojekts.