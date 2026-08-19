Fast 20 Jahre war er der Kinderstar schlechthin im deutschen TV. Heute lebt «Toggo»-Legende Paddy Kroetz von wenigen Hundert Euro im Monat. Im Reality-TV hofft er auf die grosse Wende.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Paddy Kroetz, Ex-Moderator von Super RTL, lebt seit 2018 ohne festen TV-Job

Er verdient heute nur 400 bis 800 Euro monatlich durch Online-Inhalte

Seit August 2026 nimmt er an Reality-Show in Thailand mit Promis teil

Fynn Müller People-Redaktor

Paddy Kroetz war das Gesicht einer ganzen Kindergeneration. Fast 20 Jahre stand der heute 47-Jährige für Super RTL vor der Kamera, moderierte «Paddy on Tour», die «Ready, Paddy, Show!» und zusammen mit Nina Moghaddam «Toggo TV». 2018 war plötzlich Schluss. Vom einen auf den anderen Tag hat ihn der Sender vor die Tür gestellt.

Bis heute weiss Kroetz nicht genau, warum sein Vertrag nicht verlängert wurde. Im Gespräch mit Youtuber Aaron Troschke spricht er von Differenzen mit den Machern eines Formats, die eine «andere Philosophie» verfolgt hätten. Über den Rauswurf sagt er: «Ich wurde von heute auf morgen entlassen.» Für Kroetz platzte damit ein Kindheitstraum. Moderator wollte er schon als kleiner Junge werden.

Stefan Raab als Inspiration

Sein Grossvater habe ihn dabei immer unterstützt, schenkte ihm einst seine erste eigene Kamera. Mit 15 drehte Kroetz in seinem Kinderzimmer eine eigene Show, angelehnt an Stefan Raabs «Vivavision». Als er später selbst zu Gast bei Raab war, folgte er seinem Idol bis in die Kantine.

Vor Super RTL arbeitete Kroetz als Redaktor bei Nickelodeon, ein Bekannter vermittelte ihn schliesslich weiter. Seit 1999 lebt er in derselben Einzimmerwohnung in Köln, die aussieht wie ein überdimensioniertes Kinderzimmer. Kürzlich zeigte er sie bei «Taff» und sprach dabei offen über seine Finanzen.

400 bis 800 Euro pro Monat

Nach dem TV-Aus macht sich Kroetz selbständig, lädt Videos auf Youtube hoch, streamt auf Twitch. Gross verdient er damit nicht: Zwischen 400 und 800 Euro kommen im Monat rein, sagt er selbst. Deswegen sucht er jetzt im Reality-TV nach Aufmerksamkeit und Geld.

Seit Anfang August lebt Kroetz mit acht weiteren Promis in der «Villa der Versuchung». Die Teilnehmer hausen in einem Anwesen in Thailand, ausgestattet nur mit dem Nötigsten. In der Villa ist Kroetz nicht der einzige Kandidat mit klammer Kasse: Auch Jenny Elvers und Annika Kärsten-Hoenig sitzen finanziell auf dem Trockenen. Beide haben zugegeben, des Geldes wegen beim Format mitzumachen.