«Lindenstrasse»-Star ist auf Rollator angewiesen

Marie-Luise Marjan zeigt sich bei der Reit-WM in Aachen mit einem Rollator. Die Schauspielerin erklärt, warum sie das Hilfsmittel nutzt und wie sie trotz Sturz und langsamer Genesung aktiv am Leben teilnimmt.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Marie-Luise Marjan (86) nutzt Rollator nach Oberschenkelhalsbruch vor zwei Jahren

Erste Fitnessstudio-Erfahrung während Reha in Bad Driburg gemacht

Sturz am 7. Juni 2024, sofortige Operation rettete Nerven und Blutfluss

Laszlo Schneider Teamlead People-Desk

Marie-Luise Marjan (86) hat bei der Reit-Weltmeisterschaft in Aachen erklärt, warum sie derzeit mit einem Rollator unterwegs ist. Auslöser sei ein Oberschenkelhalsbruch, den sie sich vor zwei Jahren zugezogen habe, sagte die ehemalige «Lindenstrasse»-Darstellerin der Zeitschrift «Bunte». «Das dauert, bis das alles hundertprozentig geheilt ist, muss man Geduld haben.»

Gesundheitlich gehe es ihr inzwischen wieder gut, den Rollator nehme sie vor allem zur Sicherheit mit. «Man darf nicht wieder hinfallen. Das ist ganz wichtig», sagte Marjan.

Sturz im Theater

Gestürzt war die Schauspielerin, die von 1985 bis 2020 Helga Beimer in der ARD-Serie «Lindenstrasse» spielte, am 7. Juni 2024 im Theater. Öffentlich gemacht hatte sie die Verletzung im August 2024, ebenfalls in der «Bunte». «Ich wurde sofort operiert. Das war Glück im Unglück. Meine Nerven und Blutverbindungen blieben so intakt», schilderte sie damals.

Es folgte eine Reha im deutschen Bad Driburg. Dort habe sie zum ersten Mal an Geräten trainiert. «Nie zuvor hatte ich ein Fitnessstudio betreten. Das ändere ich jetzt», sagte sie damals.

Anfängliche Bedenken abgelegt

Sich in der Öffentlichkeit mit Rollator zu zeigen, sei ihr zunächst schwergefallen, erklärte Marjan in ihrem aktuellen Interview. Inzwischen überwiege für sie der Nutzen: Sie wolle weiterhin am sozialen Leben teilnehmen und sich nicht zu Hause verstecken. Die Gehhilfe sei dafür aus ihrer Sicht unerlässlich.

Bei grösseren Auftritten und Lesungen lasse sie sich zusätzlich begleiten. «Ich habe immer eine Betreuung, wenn ich grosse Auftritte oder Lesungen habe. Dann betreut mich immer jemand. Das ist alles eine Vorsichtsmassnahme. Ich bin ja keine 50 mehr. Da muss man auf sich selber aufpassen», erklärte sie.