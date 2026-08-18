Bushidos Kinder kassieren Mega-Sackgeld

Die Kids von Anna-Maria Ferchichi und Bushido haben alles, was man sich auf den ersten Blick nur wünschen kann. Jetzt möchten die Eltern, dass sie den Umgang mit Geld lernen und bekommen deshalb monatlich einen bestimmten Betrag an Sackgeld.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Anna-Maria Ferchichi gibt ihren sieben Kindern neu monatlich Sackgeld.

Jedes Kind erhält 250 Euro auf ein eigenes Konto mit Karte.

Familie lebt in Grünwald, 9 Konten laufen über Ferchichis Banking-App.

Silja Anders Redaktorin People

Anna-Maria Ferchichi (44) und Bushido (47) achten darauf, dass es ihren Kindern möglichst an nichts fehlt. Jetzt erhält die Rasselbande des Paares neu Sackgeld auf die ersten eigenen Konten, wie Anna-Maria Ferchichi auf Instagram mitteilt.

Bei so wohlhabenden Eltern und einem Leben im Münchner Nobelvorort Grünwald fällt der finanzielle Zustupf für den Nachwuchs allerdings etwas höher aus als bei Otto-Normalverbraucher. «Alle Kinder bekommen eigene Konten, ihre eigenen Karten und ab jetzt einen monatlichen Betrag, mit dem sie wirtschaften können», erklärt die achtfache Mutter auf Instagram.

Dreistelliger Betrag monatlich

Und wie viel bekommen die Kids nun? «Jedes Kind bekommt 250 Euro monatlich», verrät Ferchichi – ohne Unterschied zwischen den einzelnen Kindern. Es sei das erste Mal, dass ihre Kinder ein Sackgeld erhalten, verrät die Ehefrau von Rapper Bushido. «Natürlich bekommen sie von uns, was sie brauchen oder wollen. Aber wir finden es interessant zu sehen, wer wie mit Geld umgeht», erklärt sie. Bei ihrer Community fragt sie zudem, wie die anderen Eltern es mit dem Sackgeld handhaben, und erkennt: «Der Grossteil der Eltern ist für Taschengeld.»

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Die Konten scheinen über Anna-Maria Ferchichi zu laufen, denn sie lacht darüber, wie ihre Banking-App nun aussehen würde. «Habe dort jetzt neun verschiedene Konten.» Ob zwei davon ihr gehören und ihre sieben jüngeren Kinder die Eigentümer der weiteren Konten sind oder ob auch ihr ältester Montry (23) diesen monatlichen Batzen erhält, ist nicht bekannt. Da Montry jedoch erwachsen ist und in Dubai sein eigenes Unternehmen führt, ist es wahrscheinlich, dass er nicht von den 250 Euro monatlich profitiert, die seine Geschwister erhalten.

Die Summe der Konten zeigt aber auch, dass selbst die Drillinge des Paares schon stolze Besitzerinnen einer eigenen Bankkarte und eines Bankkontos sind. Noch können sie aber wohl nicht viel damit anfangen, schliesslich sind die Kleinen erst vier Jahre alt.

Wie machen es die Schweizer Stars?

Bei den Schweizer Stars sieht es in Sachen Sackgeld ein wenig anders und bescheidener aus. Die Kinder bekommen häufig einen gewissen Betrag, manche Promis zahlen den Kindern weitere kleine Summen, wenn diese bestimmte Aufgaben im Haushalt erledigen.