Das ZDF setzt die grosse TV-Silvesterparty mit Andrea Kiewel und Johannes B. Kerner ab. Der Grund: mieser Zuschauerschnitt gegen Silbereisen. Stattdessen strahlt das ZDF zum Jahreswechsel eine Quizshow aus.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Das ZDF streicht seine Silvesterparty nach zehn Jahren Live-Übertragung

Trotz Ortswechsel 2025 nur 2,47 Millionen Zuschauer, ARD mit fünf Millionen

Statt Party zeigt ZDF 2026 «Quiz-Champion» mit Kerner und Kiewel

Fynn Müller People-Redaktor

Zehn Jahre lang war sie so sicher wie das Feuerwerk um Mitternacht: die grosse Silvesterparty beim ZDF. Jetzt ist plötzlich Schluss. Das ZDF streicht seine Silvester-Show, wie der Sender auf Anfrage von Blick bestätigt. Mit ihr verschwindet ein Stück deutsche Fernsehgeschichte: Seit 2010 zelebrierte der Sender den Jahreswechsel mit einer grossen Live-Party, seit 2016 führten Andrea Kiewel (61) und Johannes B. Kerner (61) durch die Nacht.

Noch zum letzten Jahreswechsel wagte das ZDF einen Ortswechsel: Statt wie gewohnt vor dem Brandenburger Tor in Berlin fand die Show «Willkommen 2026» erstmals im Hamburger Hafen statt. Geholfen hat es nicht. Das bestätigt der Sender nun auf Anfrage, zuerst berichtete die deutsche «Bild»-Zeitung über das Aus.

Der Grund dürfte im Ratings-Keller liegen. Während bei der ARD-Konkurrenz «Silvester-Schlagerboom» mit Florian Silbereisen (45) und Stargästen wie Roland Kaiser (74) und Maite Kelly (46) rund fünf Millionen Zuschauer einschalteten, kam das ZDF nur auf 2,47 Millionen. Gegen den Silbereisen-Hype hatte die Mainzer Party offenbar keine Chance mehr.

Quizshow statt Silvesterparty

Ganz verschwinden werden Kiewel und Kerner an Silvester aber nicht. Auf Anfrage von Blick erklärt das ZDF: «Das ZDF sendet in diesem Jahr am Silvesterabend ein Special des ‹Quiz-Champion›, moderiert von Johannes B. Kerner. Andrea Kiewel ist Teil des Expertenteams. Damit werden die beiden auch in diesem Jahr ihren Silvesterabend im ZDF gemeinsam verbringen. Die Zuschauer können sich auf einen unterhaltenden und glanzvollen Jahresausklang mit vielen prominenten Gästen freuen.»