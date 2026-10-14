Im April unterbrach Paul Panzer seine Tour wegen eines schweren Trauerfalls. Wer gestorben war, blieb damals offen. Nun spricht der Comedian erstmals über den Tod seiner Frau.

Darum gehts Paul Panzer trauert um seine Frau

Im April hatte er wegen des Verlusts zwölf Shows verschoben

Ab 16. Oktober tourt er weiter

«Meine Frau ist gestorben, die Liebe meines Lebens. 25 Jahre waren wir zusammen.» Mit diesen bewegenden Worten macht Paul Panzer (54) erstmals öffentlich, welchen schweren Verlust er verkraften muss. In der neuen Folge des Podcasts «Betreff: Leben – die Sprechstunde mit Hans Sigl», die am Mittwoch erscheint, spricht der Comedian offen über den Tod seiner Frau.

Bereits am 8. April hatte Panzer, der bürgerlich Dieter Tappert heisst, seine Tournee «Schöne neue Welt – welcome to hell» unterbrochen. Insgesamt zwölf Auftritte bis zum 15. Mai mussten verschoben werden. Als Grund nannte sein Management damals lediglich einen «schweren persönlichen Verlust im engsten Familienkreis». Auf Nachfrage wurden keine weiteren Details bekannt gegeben.

«Ich kümmere mich um meinen Sohn»

Ein halbes Jahr später gewährt der Comedian nun einen tiefen Einblick in sein Privatleben. Im Gespräch mit «Bergdoktor»-Star Hans Sigl (57) erklärt er, wie er mit dem Schicksalsschlag umgeht. «Da kann ich aber trotzdem nicht sagen: Ja gut, jetzt ist alles zu Ende», sagt Panzer. Vor allem die Verantwortung für seinen Sohn spielt dabei eine wichtige Rolle: «Wir haben einen gemeinsamen Sohn. Ich kümmere mich um meinen Sohn.»

Seinen Lebensmut will der 54-Jährige trotz der schweren Zeit nicht verlieren. «Ich finde wirklich, dass das Leben ein grosses Geschenk ist, ein grosses Abenteuer ist», erklärt er.

Für seine Fans gibt es unterdessen auch erfreuliche Nachrichten: Panzer setzt seine Tournee fort. Bereits am Freitag, dem 16. Oktober, steht ein Auftritt in Neubrandenburg auf dem Programm, einen Tag später folgt Frankfurt an der Oder. Auch für die kommenden Monate sind zahlreiche weitere Shows in Deutschland und Österreich geplant.