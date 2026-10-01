Medienunternehmer Jürg Marquard (†81) hat sein Leben voller Leidenschaft gelebt. Am 1. Oktober ist er von seiner Familie und Freunden in der Zürcher Kirche Fraumünster geehrt und verabschiedet worden.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Jürg Marquard wurde im Zürcher Fraumünster verabschiedet.

Er starb am 14. September nach langer Krankheit mit 81.

Familie und Freunde würdigten Herz, Mut und Lebenslust.

Die Trauer in der Zürcher Kirche Fraumünster ist genauso spürbar wie für seine Liebsten die Präsenz ihres Vaters und Ehemanns. Am Donnerstagnachmittag vom 1. Oktober haben sie mit Freunden und Bekannten aus Wirtschaft und Gesellschaft von Verleger Jürg Marquard (1945–2026) Abschied genommen und ihn geehrt. Mit Erinnerungen und dem, was sie von ihm gelernt haben.

«Jürg Marquard hat uns vorgelebt, wie viel Kraft im Glauben an das Mögliche steckt. Er jagte seinen Träumen nach, nicht dem Geld», sagt der reformierte Pfarrer Andrea Marco Bianca, der durch die Abdankung führt. «Ich habe sein Unternehmertum, seine Kraft und seinen Willen unglaublich bewundert. Am meisten aber sein Herz», lobt der Schweiz-Chef vom deutschen Modeunternehmen Hugo Boss, Daniel Grieder, den kultigen Verleger, der am 14. September nach langer Krankheit verstorben ist.

Er wollte immer etwas Besonderes sein

«Ich wollte immer etwas Besonderes sein» – das ist eines der bekanntesten Zitate von Jürg Marquard. Er hat sich aus eigener Kraft ein Medienimperium aufgebaut. 1965, gerade einmal 20 Jahre alt, hat der Wirtschaftsmaturand mit 2000 Franken geliehenem Startkapital die Jugendzeitschrift «Pop» herausgegeben. Die erste Ausgabe verkaufte er persönlich für 50 Rappen. 1981 hat er die deutschsprachige «Cosmopolitan» herausgebracht und damit den Zeitschriftenmarkt geprägt.

Jürg Marquard hinterlässt «fünf Kinder, zwei Stiefkinder, drei Ehefrauen und so viel Drama», fassten die Drillingstöchter Aline, Alexandra und Audrey in ihrer gemeinsamen Rede während der Abdankung die Familiensituation mit einem Lachen zusammen. «Papi, vielen Dank für alles. Wir lieben dich so sehr», sagen sie stellvertretend für alle Kinder. Und zitieren Queen Elizabeth II.: «Trauer ist der Preis, den wir für die Liebe zahlen.» Tochter Caroline singt zusätzlich für ihren Vater. Viele Tränen fliessen.

«Jürg hatte Ecken und Kanten»

Auch Ringier-CEO Marc Walder hält eine Rede auf den Verleger mit Kultstatus. «Du hast gross gedacht, gross gelebt und gross geträumt», sagt er. «Beruflich hattest du ein enormes Gefühl für Menschen und ihre Sehnsüchte. Du warst ehrgeizig, unnachgiebig und auch laut. Erfolg war dir nie unangenehm.» Unternehmer und Ringier-Verwaltungsrat Claudio Cisullo sagt während der Abdankung über seinen besten Freund: «Jürg hatte Ecken und Kanten. Dafür habe ich ihn geschätzt und geliebt.»

«Jürg brachte uns bei, das Leben zu geniessen, mit Freunden und Familie», meint auch Lindt-Patron Ernst Tanner, der dem Gottesdienst beiwohnte. Marquard hat nie einen Hehl aus seinem Erfolg gemacht. Auch nicht aus dem Luxus, den er sich damit leisten konnte. «Warum soll ich verstecken, was ich mir mit grossem Einsatz und Opfern hart erarbeitet habe?», sagte er einst im Blick. Pelz, schnelle Autos, Yachten und ein Leben im Jetset gehörten ebenso zu seiner öffentlichen Erscheinung wie sein Gespür für den Zeitgeist.

Nach der Abdankung ist im Zunfthaus zur Meisen im privaten Kreis dem grossen Mann und Verleger gedacht worden. Da bringt Raquel Marquard auf den Punkt, was ihr Jürg Marquard bedeutet hat: «Er war die Liebe meines Lebens.»