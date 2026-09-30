Chad Lowe und Kim Painter trauern um ihre Tochter Fiona. Das Paar veröffentlichte am Dienstag ein bewegendes Statement und bat um Privatsphäre in dieser schweren Zeit.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Fiona Lowe, 13, Tochter von Chad Lowe, ist verstorben

Eltern machten keine Angaben zur Todesursache und baten um Privatsphäre

Familie verlor 2025 bei Bränden ihr Zuhause in Pacific Palisades

Sabrina Rhyner Redaktorin People

Fiona Hepler Lowe, Tochter von Schauspieler Chad Lowe (58) und Produzentin Kim Painter (52), ist im Alter von nur 13 Jahren verstorben. Das gab die Familie am Dienstag in einem Statement gegenüber dem US-Magazin «People» bekannt. Zur Todesursache machten die Eltern keine Angaben.

«Wir sind zutiefst erschüttert über den Verlust unserer geliebten Fiona», heisst es in der Stellungnahme. Ihr Tod sei für die gesamte Familie verheerend. Die Lowes baten darum, ihre Privatsphäre in dieser schweren Zeit zu respektieren.

Im Statement zeichnet die Familie das Bild eines liebevollen, klugen und kreativen Mädchens, das von seinen Eltern und Schwestern innig geliebt wurde: «Tatsächlich war sie das Licht unseres Lebens.» Am Ende wendet sich die Familie an Betroffene: Wer selbst mit mentalen Problemen kämpft oder jemanden kennt, der Hilfe benötigt, solle sich an die entsprechende Krisenhotline wenden.

RMS Hier findest du Hilfe Diese Stellen sind rund um die Uhr für Menschen in Krisen und für ihr Umfeld da: Beratungstelefon der Dargebotenen Hand: Telefon 143 www.143.ch

Beratungstelefon von Pro Juventute (für Kinder und Jugendliche): Telefon 147 www.147.ch

Weitere Adressen und Informationen: www.reden-kann-retten.ch Adressen für Menschen, die jemanden durch Suizid verloren haben Refugium – Verein für Hinterbliebene nach Suizid: www.verein-refugium.ch

Nebelmeer – Perspektiven nach dem Suizid eines Elternteils: www.nebelmeer.net Diese Stellen sind rund um die Uhr für Menschen in Krisen und für ihr Umfeld da: Beratungstelefon der Dargebotenen Hand: Telefon 143 www.143.ch

Beratungstelefon von Pro Juventute (für Kinder und Jugendliche): Telefon 147 www.147.ch

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Nebelmeer – Perspektiven nach dem Suizid eines Elternteils: www.nebelmeer.net

«Das grösste Privileg meines Lebens»

Chad Lowe ist der jüngere Bruder von Hollywood-Star Rob Lowe (62). Vor seiner Ehe mit Kim Painter war der 58-Jährige mit Oscar-Preisträgerin Hilary Swank (52) verheiratet. Aus der Beziehung mit Painter gingen drei Töchter hervor: Fiona kam im November 2012 als mittleres Kind zur Welt. Ihre ältere Schwester Mabel ist 17 Jahre alt, die jüngere Nixie zehn.

Zu Fionas 13. Geburtstag vergangenen November teilte der Schauspieler ein Foto seiner Tochter auf Instagram. Zu dem Bild schrieb er stolz, dass sie nun offiziell ein Teenager sei.

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Feuer zerstörte das Familienheim

Fionas Geburtstag fiel in eine ohnehin schon kräftezehrende Zeit für die Familie: Bei den verheerenden Bränden in Pacific Palisades Anfang 2025 verloren die Lowes ihr Eigenheim, in dem alle drei Töchter aufgewachsen waren.

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Als die Familie knapp einen Monat nach der Evakuierung an den Ort der Zerstörung zurückkehrte, zeigte sich Chad Lowe tief bewegt von der Stärke seiner Töchter. Es sei bemerkenswert, wie sie mit diesem Verlust umgingen, er bewundere ihren Mut und ihre Widerstandskraft. Sie durch diese schwere Zeit zu begleiten, sei seine wichtigste Aufgabe, betonte der Schauspieler damals und fügte hinzu: «Ihr Vater zu sein, ist die grösste Freude und das grösste Privileg meines Lebens.»