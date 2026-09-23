Arzt soll Presley Gerber (†27) Ketamin verschrieben haben

Presley Gerber soll durch eine ärztliche Verschreibung an die Droge Ketamin gekommen sein, berichtet ein US-Medium. Und das, obwohl der Verstorbene unter Suchtproblemen litt.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Presley Gerber (27), Sohn von Cindy Crawford, starb möglicherweise an Überdosis

Arzt verschrieb ihm trotz Drogenproblemen Ketamin, Freunde fordern strafrechtliche Konsequenzen

Parallelen zu Matthew Perrys Tod 2023, der ebenfalls Ketamin einnahm

Der tragische Todesfall von Cindy Crawfords (60) Sohn Presley Gerber (†27) weist möglicherweise eine Parallele zum Tod von «Friends»-Star Matthew Perry (1969–2023) auf. Wie das US-Portal «TMZ» berichtet, verschrieb ein Arzt Gerber das Narkosemittel Ketamin. Und das, obwohl er mit dieser Droge und Suchtproblemen zu kämpfen hatte.

Presley Gerbers Freunde sollen «wütend» sein

Das will «TMZ» von Personen aus dem Umfeld des Verstorbenen erfahren haben. Gerber habe demnach ein «anhaltendes Problem» mit der Droge gehabt. Weiter heisst es, die «engen Freunde» des Verstorbenen seien «wütend» wegen des Verhaltens des Arztes. Ihrer Meinung nach solle die Person strafrechtlich verfolgt werden.

Die Todesursache von Gerber steht derzeit nicht offiziell fest. Die Gerichtsmedizin in Los Angeles führt dazu aktuell weitere Untersuchungen durch, auch wenn die Obduktion der Leiche abgeschlossen sei, wie «TMZ» ebenfalls meldete.

«TMZ» hatte am Montag berichtet, dass Gerber, der sich zum Zeitpunkt seines Todes in einer Entzugsklinik befand, «allem Anschein nach eine tödliche Überdosis erlitt».

Parallelen zum Fall Matthew Perry?

Auch dem verstorbenen «Friends»-Star Matthew Perry wurde von einem Arzt das Schmerzmittel Ketamin verschrieben. Der Schauspieler beschaffte sich die Droge jedoch auch auf illegalen Wegen.

Seit Perrys Tod im Oktober 2023 sind eine Reihe von Personen aus seinem Umfeld zu teils langen Haftstrafen verurteilt worden. So ist Jasveen Sangha, bekannt unter dem Spitznamen «Ketamin Queen», zu 15 Jahren Bundesgefängnis sowie drei Jahren Bewährung verurteilt worden.

Der Staatsanwaltschaft zufolge hatte Sangha mit einem Partner Perry im Oktober 2023 51 Fläschchen Ketamin verkauft.

Perrys persönlicher Assistent Kenneth Iwamasa habe dem Schauspieler das Mittel an seinem Todestag mindestens dreimal injiziert. Am 28. Oktober 2023 wurde Perry leblos in seinem Whirlpool in Pacific Palisades gefunden. Ermittler gaben später bekannt, sein Tod sei durch die Auswirkungen von Ketamin verursacht worden.

Presley Gerber wurde nur 27 Jahre alt

Presley Gerber hatte vor seinem Tod unter anderem mit psychischen Problemen, Depressionen und Suchtproblemen zu kämpfen, worüber er auch selbst offen sprach.

Die Angehörigen haben sich bislang nicht näher geäussert. «Die Familie bittet in dieser sehr schwierigen und schmerzhaften Zeit um Privatsphäre», liess ein Sprecher von Cindy Crawford, Rande Gerber (64) und Presleys Schwester Kaia Gerber (25) mitteilen.