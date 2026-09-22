Presley Gerber (†27) wollte gesund und clean werden. Dafür ging er nach Mexiko, um sich einer Therapie mit der umstrittenen Droge Ibogain zu unterziehen. Was genau hat es damit auf sich und welche Risiken birgt die Therapie?

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Presley Gerber stirbt mit 27 Jahren in Entzugsklinik an Überdosis

Ibogain-Therapie in Mexiko sollte helfen, umstrittene Methode bleibt legal dort

USA: Ibogain verboten, Mexiko erlaubt Behandlung in spezialisierten Einrichtungen

Silja Anders Redaktorin People

Am 20. September verstarb der Sohn von Cindy Crawford (60), Presley Gerber, im Alter von nur 27 Jahren. Pikant: Er starb in einer Entzugsklinik. Laut «PageSix» soll in dem Notruf an Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr von «Herzstillstand» und «Überdosis» die Rede sein.

Nun kommt ans Licht, dass die Einweisung in die Klinik nicht der erste Versuch Gerbers war, von den Drogen wegzukommen. Im März reiste das Model ins mexikanische Cancún, um sich einer Therapie mit dem natürlichen Psychedelikum Ibogain zu unterziehen.

Zusammenhang soll es bislang nicht geben

Ganz unumstritten ist diese Methode nicht. Der Wirkstoff wird seit einigen Jahren gerne im Kampf gegen Opioid- und Alkoholabhängigkeit eingesetzt, ist in den USA jedoch illegal. Im Nachbarland Mexiko hingegen ist Ibogain zugelassen, sowohl für den Besitz als auch für die Verabreichung. Diverse Einrichtungen haben sich deshalb inzwischen auf die Behandlungen mit Ibogain spezialisiert.

«Ich wusste, warum ich dort war. Ich stellte mich dem, vor dem ich immer davon gelaufen war, und irgendwo inmitten all dessen begann ich, meinen Weg zurück zu mir selbst zu finden», schrieb Gerber damals, als er mit der Ibogain-Therapie begann und hoffte, es würde das letzte Mal sein, dass er sich einer solchen Behandlung unterziehen müsse. Seine Familie stand damals hinter ihm, Schwester Kaia Gerber (25) kommentierte damals unter Presley Gerbers Video: «Das ist mein Bruder! Ich bin so verdammt stolz!»

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Erst am Wochenende wies sich der 27-Jährige selbst in die Entzugsklinik ein, in der er am Sonntag verstarb. Der Verdacht der Überdosis wird derzeit untersucht. Ob es sich wirklich um einen zum Tode geführten Drogenmissbrauch handelt, ist noch nicht bekannt. Ebenso vermutet man derzeit keinen Zusammenhang zwischen der Ibogain-Therapie im März und Gerbers Tod im September.