Cindy Crawfords Sohn soll an Überdosis gestorben sein

Darum gehts
- Cindy Crawfords Sohn Presley Gerber stirbt in kalifornischer Entzugsklinik
- Todesursache laut Polizei mutmassliche Überdosis, keine Hinweise auf Fremdverschulden
- Gerber, früher Model, arbeitete für Calvin Klein und Dolce & Gabbana
Model Cindy Crawford (60) trauert um ihren Sohn Presley Gerber (†27). Nun werden neue Details bekannt. Laut der Polizei von Santa Monica (Kalifornien) wird der Tod als «mutmassliche Überdosis» untersucht. Es gebe keine Hinweise auf Fremdverschulden, berichtet der Sender CNN.
Die Gerichtsmedizin von Los Angeles County teilte mit, dass Gerber am Sonntag in einer Entzugsklinik verstorben sei. Sie nannte keine Todesursache.
Automatisierter Notruf
Laut Page Six rückten Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr nach einem Notruf aus, der dem Promi-Portal vorliegt. In dem Anruf ist eine automatisierte Stimme zu hören, die «Herzstillstand» und «Überdosis» sagt.
Die angegebene Adresse stimmt mit der kalifornischen Reha-Einrichtung überein, in der sich Gerber zu diesem Zeitpunkt befand. Bei der Ankunft der Rettungskräfte war Gerber bereits tot.
Selbst eingewiesen
Ein Insider verriet Page Six, dass Gerber sich am Wochenende selbst in die Klinik einwies – weil er wusste, dass er Hilfe brauchte. Er habe schon immer unter einem enormen Mangel an Selbstwertgefühl gelitten.
Der 1999 geborene Presley war der einzige Sohn des US-Supermodels und des Unternehmers Rande Gerber. Er arbeitete in der Vergangenheit ebenfalls als Model und stand unter anderem für internationale Kampagnen von Marken wie Calvin Klein oder Dolce & Gabbana vor der Kamera.