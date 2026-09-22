Cindy Crawfords Sohn soll an Überdosis gestorben sein

Presley Gerber starb am Sonntag in einer kalifornischen Entzugsklinik. Die Polizei untersucht eine mutmassliche Überdosis, Hinweise auf Fremdverschulden gibt es nicht.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Cindy Crawfords Sohn Presley Gerber stirbt in kalifornischer Entzugsklinik

Todesursache laut Polizei mutmassliche Überdosis, keine Hinweise auf Fremdverschulden

Gerber, früher Model, arbeitete für Calvin Klein und Dolce & Gabbana

Gabriel Knupfer Redaktor News

Model Cindy Crawford (60) trauert um ihren Sohn Presley Gerber (†27). Nun werden neue Details bekannt. Laut der Polizei von Santa Monica (Kalifornien) wird der Tod als «mutmassliche Überdosis» untersucht. Es gebe keine Hinweise auf Fremdverschulden, berichtet der Sender CNN.

Die Gerichtsmedizin von Los Angeles County teilte mit, dass Gerber am Sonntag in einer Entzugsklinik verstorben sei. Sie nannte keine Todesursache.

Automatisierter Notruf

Laut Page Six rückten Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr nach einem Notruf aus, der dem Promi-Portal vorliegt. In dem Anruf ist eine automatisierte Stimme zu hören, die «Herzstillstand» und «Überdosis» sagt.

Zum Tod von Presley Gerber Mit Video Tod in der Therapie Cindy Crawford verliert ihren Sohn (†27)

Die angegebene Adresse stimmt mit der kalifornischen Reha-Einrichtung überein, in der sich Gerber zu diesem Zeitpunkt befand. Bei der Ankunft der Rettungskräfte war Gerber bereits tot.

Selbst eingewiesen

Ein Insider verriet Page Six, dass Gerber sich am Wochenende selbst in die Klinik einwies – weil er wusste, dass er Hilfe brauchte. Er habe schon immer unter einem enormen Mangel an Selbstwertgefühl gelitten.

Der 1999 geborene Presley war der einzige Sohn des US-Supermodels und des Unternehmers Rande Gerber. Er arbeitete in der Vergangenheit ebenfalls als Model und stand unter anderem für internationale Kampagnen von Marken wie Calvin Klein oder Dolce & Gabbana vor der Kamera.