Cindy Crawford verliert ihren Sohn

Schock für Cindy Crawford: Ihr Sohn Presley Gerber (†27) ist am Sonntag in einer Therapieeinrichtung verstorben. Die Todesursache ist noch unklar. Die Familie bittet um Privatsphäre in dieser schweren Zeit.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Presley Gerber, Sohn von Cindy Crawford, starb mit 27 in Therapieeinrichtung

Die Todesursache ist unklar, gerichtsmedizinische Untersuchungen laufen noch

1999 geboren, arbeitete er als Model für Calvin Klein und Dolce & Gabbana

Guido Felder Ausland-Redaktor

Trauer bei Cindy Crawford («Pretty Woman») und ihrer Familie: Ihr ältestes Kind, Presley Gerber, ist im Alter von 27 Jahren verstorben. Wie das Promi-Portal TMZ berichtete, verstarb er am Sonntagmorgen während eines Aufenthalts in einer Therapieeinrichtung. Über die genauen Todesumstände gibt es noch keine gesicherten Erkenntnisse; eine gerichtsmedizinische Untersuchung steht derzeit noch aus.

In einer kurzen Stellungnahme bat ein Sprecher der Familie im Namen von Cindy Crawford (60), ihrem Ehemann Rande Gerber (64) sowie der gemeinsamen Tochter Kaia Gerber (25) darum, die Privatsphäre der Angehörigen in dieser schweren Zeit zu respektieren.

Der 1999 geborene Presley war der einzige Sohn des US-Supermodels und des Unternehmers Rande Gerber. Er arbeitete in der Vergangenheit ebenfalls als Model und stand unter anderem für internationale Kampagnen von Marken wie Calvin Klein oder Dolce & Gabbana vor der Kamera.

Abseits seiner beruflichen Erfolge geriet er in den letzten Jahren wiederholt in die Schlagzeilen. Nach einer Festnahme im Jahr 2019 wegen Trunkenheit am Steuer verurteilte ihn ein Gericht zu einer dreijährigen Bewährungsstrafe. Damit verbunden waren die Teilnahme an Schulungsprogrammen sowie gemeinnützige Arbeit. Offizielle Angaben dazu, aus welchen genauen Gründen er sich zuletzt in der Behandlungseinrichtung befand, wurden nicht gemacht.



