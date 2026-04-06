Thomas Gottschalk zeigt sich erstmals nach seiner Krebserkrankung in der Öffentlichkeit. Mit Familie und Freunden verbrachte der 75-Jährige Ostern am Tegernsee – ein emotionales Lebenszeichen für seine Fans.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Thomas Gottschalk (75) zeigte sich Ostern erstmals seit November 2025 öffentlich

Nach Blasen-OP und 33 Bestrahlungen wirkte Gottschalk fit und lebensfroh

Im «Bräustüberl Tegernsee» sorgte ein Gruppenfoto für Tausende Instagram-Likes War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Silja Anders Redaktorin People

Thomas Gottschalk (75) meldet sich nach einer schweren Zeit zurück. Der legendäre Gastgeber von «Wetten, dass ..?» war Anfang des Jahres wegen eines epitheloiden Angiosarkoms (eines bösartigen Tumors in der Blase) operiert worden. Laut «Bild» wurden ihm dabei Teile der Blase und des Harnleiters entfernt, gefolgt von 33 Bestrahlungen. Doch der Entertainer lässt sich nicht unterkriegen. Über die Ostertage zeigte er sich erstmals seit seinem TV-Abschied im November wieder in der Öffentlichkeit.

Am Tegernsee, wo angenehme 19 Grad herrschten, genoss Gottschalk die Feiertage mit Ehefrau Karina (64), deren Tochter Melinda (30) und Freunden. Ein Besuch im traditionsreichen «Bräustüberl Tegernsee», das es bereits seit 1675 gibt, wurde für die Fans des Showmasters zum besonderen Highlight. Ein Gruppenfoto, ursprünglich für das Gästebuch gedacht, landete auf Instagram – gepostet vom Restaurant selbst.

«So herzlich, so unkompliziert»

Dazu schrieb das Lokal: «Gestern durften wir Thomas Gottschalk, den ‹Wetten, dass ..?›-König, mit seiner Familie bei uns begrüssen. Ein Besuch, über den wir uns ganz besonders gefreut haben. So herzlich, so unkompliziert und genau so, wie ein Abend bei uns sein soll: gemeinsam am Tisch, ein gutes Bier, echte Gespräche.» Der Eintrag versetzte die Fangemeinde in Begeisterung. Tausende freuten sich über das Lebenszeichen ihres Idols.

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Gottschalk ist zu Scherzen aufgelegt

Auch Thomas Gottschalk zeigte sich in bester Stimmung. Er scherzte in seinem Eintrag ins Gästebuch: «Der Kardinal war gerade da. Nach der Weihe. Doch jetzt komm’ ich! Ich war der Nächste in der Reihe. Wetten, dass ...». Damit spielte er auf den vorherigen prominenten Besucher des Wirtshauses an, Kardinal Reinhard Marx (72).

Gastgeber Bernhard Sagerer (50) war beeindruckt von Gottschalks Auftreten. Gegenüber «Bild» sagte er: «Thomas Gottschalk war so sympathisch, so bodenständig. Er machte einen fitten Eindruck.» Das rustikale Essen mit Schweinshaxe, alkoholfreiem Hellen und Dampfnudeln zum Dessert dürfte sicherlich zur Erholung beigetragen haben.

Gekleidet im traditionellen braunen Janker und Cordhose zeigte sich Gottschalk nahbar und lebensfroh. Ehefrau Karina strahlte in einem Burberry-Trenchcoat an seiner Seite. Dass der Entertainer nach den Strapazen der vergangenen Monate wieder an die Öffentlichkeit tritt, gibt seinen Fans Hoffnung – und erinnert an die glanzvollen Zeiten der deutschen TV-Legende.