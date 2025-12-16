DE
Besondere Umstände
So feiert Thomas Gottschalk dieses Jahr Weihnachten

Vor drei Wochen machte Thomas Gottschalk öffentlich, dass er an Krebs erkrankt ist. Dieses Weihnachten wird für ihn und seine Frau deshalb in vielerlei Hinsicht ganz anders als gewohnt.
Publiziert: vor 20 Minuten
Thomas Gottschalk zusammen mit seiner Frau Karina.
Darum gehts

  • Thomas Gottschalk und Frau feiern Weihnachten anders wegen Krebs und Umzug
  • Gottschalks ziehen nach Gräfelfing, verbringen Feiertage in gemieteter Münchner Wohnung
  • Moderator hat bereits zwei Operationen wegen eines seltenen bösartigen Tumors hinter sich
Fynn MüllerPeople-Redaktor

Weihnachten steht vor der Tür. Für Thomas Gottschalk (75) und seine Frau Karina (63) wird das besinnliche Fest dieses Jahr anders als gewohnt. Der Entertainer machte kürzlich seine Krebsdiagnose öffentlich. Nach einer letzten RTL-Show hat er sich aus dem TV-Rampenlicht zurückgezogen.

In einem Interview mit der Zeitschrift «Bunte» spricht Karina Gottschalk über die bevorstehenden Feiertage. «Weihnachten wird in diesem Jahr auf jeden Fall eine ganz komische Nummer», sagt sie.

Umzug in neues Haus

Das liege jedoch nicht nur an Gottschalks Gesundheitszustand, sondern auch an einem anstehenden Umzug. Das Paar verlässt nach sieben Jahren ihre Wohnung in Baden-Baden (D) und zieht in ein Haus im bayrischen Gräfelfing. Weil das neue Domizil noch nicht bezugsbereit ist, verbringen sie die Feiertage in einer gemieteten Wohnung in München – inmitten von Umzugskartons.

Trotz der Umstände wollen die Gottschalks das Weihnachtsfest so besinnlich wie möglich gestalten. Der Plan sehe wie folgt aus: Zuerst wollen sie in die Kirche, gefolgt von einem traditionellen Weihnachtsessen. «Karina macht eine hervorragende Weihnachtsgans. Ich dekoriere den Baum und spiele ‹Stille Nacht› auf dem Klavier», verrät Thomas Gottschalk.

Rührende Worte an seine Frau

Zwei Operationen hat der Moderator schon hinter sich. Trotz seiner aggressiven Krebserkrankung bleibt Gottschalk optimistisch. «Wenn Liebe tatsächlich die beste Medizin ist, ist meine Prognose ganz gut.»

Gottschalks letzter öffentlicher Auftritt war in der Show «Denn sie wissen nicht, was passiert» an der Seite von Günther Jauch (69) und Barbara Schöneberger (51). Zuvor hatte er beim Bambi und bei der Romy-Verleihung einen verwirrten Eindruck hinterlassen. Daraufhin machte Gottschalk gegenüber «Bild» seinen Krebs öffentlich.

