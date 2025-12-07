Darum gehts
- Thomas Gottschalk verabschiedet sich vom Samstagabend-TV
- Gottschalk zurückhaltend, verlässt Studio früher wegen Krebserkrankung
- 75-jähriger TV-Moderator erhält gemischte Reaktionen von Zuschauern auf X
Ein Stück Fernsehgeschichte ist am Samstagabend zu Ende gegangen. Thomas Gottschalk (75) hat sich von der TV-Bühne verabschiedet. In der RTL-Sendung «Denn sie wissen nicht, was passiert» steht die TV-Legende ein letztes Mal im Rampenlicht. Zumindest, was den Samstagabend angeht.
So richtig im Rampenlicht stand Gottschalk bei seiner letzten Sendung jedoch nicht. Gottschalk blieb während der Sendung eher zurückhaltend, kam nur wenig zu Wort. Bis auf ein paar lockere Gespräche mit seinem guten Freund Günther Jauch (69) war Gottschalk an diesem Abend nur Statist. Etwa in der Hälfte der Sendung verliess er unter tosendem Applaus das Studio. «Spätabends wird es schlimmer», sagte Gottschalk und spielte dabei auf seine Krebserkrankung und die dadurch entstandenen Brain Fogs an. Zu eben diesen kam es während seiner unglücklichen Auftritte beim Bambi oder an der Romy-Verleihung.
So reagiert das Netz
Dass Gottschalk, der sonst für seine flotten Sprüche bekannt ist, ungewöhnlich ruhig bleibt, fällt auch den Zuschauern auf. «Darf der Gottschalk jetzt einfach gar nichts mehr sagen?», fragt sich ein Nutzer auf der Plattform X. Ein anderer schreibt: «Es tut etwas weh, Gottschalk so zu sehen. Auch wenn man weiss, was jetzt los ist.» Ein dritter schreibt: «Ganz bei sich ist er leider nicht mehr, er hat den rechtzeitigen Absprung verpasst.»
Einige sind der Meinung, dass dieser Abschied seiner grossartigen TV-Karriere nicht gerecht werden würde. «Selbst der Abschied von ‹Wetten, dass..› auf der Bagger-Schaufel im ZDF war glamouröser als der Show-Abschied bei RTL.»
Trotzdem sei es für Fans eine Freude gewesen, Thomas Gottschalk noch einmal am Samstagabend sehen zu dürfen, «wenngleich sichtlich gezeichnet», schreibt ein Zuschauer. Ein andere meint: «Macht mich richtig emotional heute. Wie befreit Thomas Gottschalk wirkt. Ich freue mich so für ihn. Er hat die richtige Entscheidung getroffen, dass er mit seiner Krankheit an die Öffentlichkeit gegangen ist. Wünsche ihm alles Gute – und dass er wieder gesund wird.»
Alles zum letzten grossen Tanz von Thomas Gottschalk liest du hier!
Spiele live mit und gewinne bis zu 1'000 Franken! Jeden Dienstag und Donnerstag ab 19:30 Uhr sowie jeden Mittwoch um 12.30 Uhr mit Host Zeki – einfach mitmachen und absahnen!
So gehts:
- App holen: App-Store oder im Google Play Store
Push aktivieren – keine Show verpassen
Jetzt downloaden und loslegen!
Live mitquizzen und gewinnen
Spiele live mit und gewinne bis zu 1'000 Franken! Jeden Dienstag und Donnerstag ab 19:30 Uhr sowie jeden Mittwoch um 12.30 Uhr mit Host Zeki – einfach mitmachen und absahnen!
So gehts:
- App holen: App-Store oder im Google Play Store
Push aktivieren – keine Show verpassen
Jetzt downloaden und loslegen!
Live mitquizzen und gewinnen