Fynn Müller People-Redaktor

Ein Stück Fernsehgeschichte ist am Samstagabend zu Ende gegangen. Thomas Gottschalk (75) hat sich von der TV-Bühne verabschiedet. In der RTL-Sendung «Denn sie wissen nicht, was passiert» steht die TV-Legende ein letztes Mal im Rampenlicht. Zumindest, was den Samstagabend angeht.

So richtig im Rampenlicht stand Gottschalk bei seiner letzten Sendung jedoch nicht. Gottschalk blieb während der Sendung eher zurückhaltend, kam nur wenig zu Wort. Bis auf ein paar lockere Gespräche mit seinem guten Freund Günther Jauch (69) war Gottschalk an diesem Abend nur Statist. Etwa in der Hälfte der Sendung verliess er unter tosendem Applaus das Studio. «Spätabends wird es schlimmer», sagte Gottschalk und spielte dabei auf seine Krebserkrankung und die dadurch entstandenen Brain Fogs an. Zu eben diesen kam es während seiner unglücklichen Auftritte beim Bambi oder an der Romy-Verleihung.

So reagiert das Netz

Dass Gottschalk, der sonst für seine flotten Sprüche bekannt ist, ungewöhnlich ruhig bleibt, fällt auch den Zuschauern auf. «Darf der Gottschalk jetzt einfach gar nichts mehr sagen?», fragt sich ein Nutzer auf der Plattform X. Ein anderer schreibt: «Es tut etwas weh, Gottschalk so zu sehen. Auch wenn man weiss, was jetzt los ist.» Ein dritter schreibt: «Ganz bei sich ist er leider nicht mehr, er hat den rechtzeitigen Absprung verpasst.»

Einige sind der Meinung, dass dieser Abschied seiner grossartigen TV-Karriere nicht gerecht werden würde. «Selbst der Abschied von ‹Wetten, dass..› auf der Bagger-Schaufel im ZDF war glamouröser als der Show-Abschied bei RTL.»

Trotzdem sei es für Fans eine Freude gewesen, Thomas Gottschalk noch einmal am Samstagabend sehen zu dürfen, «wenngleich sichtlich gezeichnet», schreibt ein Zuschauer. Ein andere meint: «Macht mich richtig emotional heute. Wie befreit Thomas Gottschalk wirkt. Ich freue mich so für ihn. Er hat die richtige Entscheidung getroffen, dass er mit seiner Krankheit an die Öffentlichkeit gegangen ist. Wünsche ihm alles Gute – und dass er wieder gesund wird.»

