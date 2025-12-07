DE
FR
Abonnieren

Moderator bei TV-Abschied nur Statist – Zuschauer irritiert
«Darf der Gottschalk jetzt einfach gar nichts mehr sagen?»

Thomas Gottschalk nimmt Abschied von der grossen Samstagabend-Bühne. Was auffällt: Der Entertainer ist bei seiner Dernière nur Statist. So reagiert das Netz auf seinen letzten Auftritt.
Publiziert: 09:10 Uhr
|
Aktualisiert: vor 13 Minuten
Kommentieren
1/4
Meist nur Statist beim Abschied: Thomas Gottschalk.
Foto: RTL/Julia Feldhagen

Darum gehts

  • Thomas Gottschalk verabschiedet sich vom Samstagabend-TV
  • Gottschalk zurückhaltend, verlässt Studio früher wegen Krebserkrankung
  • 75-jähriger TV-Moderator erhält gemischte Reaktionen von Zuschauern auf X
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
JouSchu_Mueller_Fynn.jpg
Fynn MüllerPeople-Redaktor

Ein Stück Fernsehgeschichte ist am Samstagabend zu Ende gegangen. Thomas Gottschalk (75) hat sich von der TV-Bühne verabschiedet. In der RTL-Sendung «Denn sie wissen nicht, was passiert» steht die TV-Legende ein letztes Mal im Rampenlicht. Zumindest, was den Samstagabend angeht.

Mehr zu Thomas Gottschalk
«Macht euch keine Sorgen»
Mit Video
Gottschalk vor TV-Abschied
«Macht euch keine Sorgen»
So wird Thomas Gottschalks letzter TV-Tanz
Mit Video
RTL-Chefin verrät
«Thomas wünscht sich Abschieds-Sendung»
So bemerkte Karina Gottschalk Thomas Gottschalks Erkrankung
Mit Video
«So kannte ich ihn nicht»
Wie Gottschalks Frau seine Erkrankung bemerkte
Alles zu Thomas Gottschalk – Wie gut kennst du den deutschen Entertainer?
Quiz
Fragen zum TV-Host
Wie gut kennst du Thomas Gottschalk?

So richtig im Rampenlicht stand Gottschalk bei seiner letzten Sendung jedoch nicht. Gottschalk blieb während der Sendung eher zurückhaltend, kam nur wenig zu Wort. Bis auf ein paar lockere Gespräche mit seinem guten Freund Günther Jauch (69) war Gottschalk an diesem Abend nur Statist. Etwa in der Hälfte der Sendung verliess er unter tosendem Applaus das Studio. «Spätabends wird es schlimmer», sagte Gottschalk und spielte dabei auf seine Krebserkrankung und die dadurch entstandenen Brain Fogs an. Zu eben diesen kam es während seiner unglücklichen Auftritte beim Bambi oder an der Romy-Verleihung.

So reagiert das Netz

Dass Gottschalk, der sonst für seine flotten Sprüche bekannt ist, ungewöhnlich ruhig bleibt, fällt auch den Zuschauern auf. «Darf der Gottschalk jetzt einfach gar nichts mehr sagen?», fragt sich ein Nutzer auf der Plattform X. Ein anderer schreibt: «Es tut etwas weh, Gottschalk so zu sehen. Auch wenn man weiss, was jetzt los ist.» Ein dritter schreibt: «Ganz bei sich ist er leider nicht mehr, er hat den rechtzeitigen Absprung verpasst.» 

Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.

Einige sind der Meinung, dass dieser Abschied seiner grossartigen TV-Karriere nicht gerecht werden würde. «Selbst der Abschied von Wetten, dass.. auf der Bagger-Schaufel im ZDF war glamouröser als der Show-Abschied bei RTL.»

Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.

Trotzdem sei es für Fans eine Freude gewesen, Thomas Gottschalk noch einmal am Samstagabend sehen zu dürfen, «wenngleich sichtlich gezeichnet», schreibt ein Zuschauer. Ein andere meint: «Macht mich richtig emotional heute. Wie befreit Thomas Gottschalk wirkt. Ich freue mich so für ihn. Er hat die richtige Entscheidung getroffen, dass er mit seiner Krankheit an die Öffentlichkeit gegangen ist. Wünsche ihm alles Gute – und dass er wieder gesund wird.»

Alles zum letzten grossen Tanz von Thomas Gottschalk liest du hier!

Jetzt im Blick Live Quiz abräumen

Spiele live mit und gewinne bis zu 1'000 Franken! Jeden Dienstag und Donnerstag ab 19:30 Uhr sowie jeden Mittwoch um 12.30 Uhr mit Host Zeki – einfach mitmachen und absahnen!

So gehts:

  • App holen: App-Store oder im Google Play Store

  • Push aktivieren – keine Show verpassen

  • Jetzt downloaden und loslegen!

  • Live mitquizzen und gewinnen

Spiele live mit und gewinne bis zu 1'000 Franken! Jeden Dienstag und Donnerstag ab 19:30 Uhr sowie jeden Mittwoch um 12.30 Uhr mit Host Zeki – einfach mitmachen und absahnen!

So gehts:

  • App holen: App-Store oder im Google Play Store

  • Push aktivieren – keine Show verpassen

  • Jetzt downloaden und loslegen!

  • Live mitquizzen und gewinnen

Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen