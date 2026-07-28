Robert Geiss sorgt mit Grabsch-Video für rote Köpfe

In einem Instagram-Video tanzt Reality-TV-Star Robert Geiss mit fast nackten Burlesque-Tänzerinnen – und berührt eine der Damen am Gesäss. User kritisieren sein Verhalten scharf.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Robert Geiss tanzt mit Burlesque-Tänzerinnen, klatscht einer von ihnen auf das Gesäss

Video löst Shitstorm aus: Fans nennen Aktion «ekelhaft» und «unangemessen»

Post von Geiss sammelt 20'000 Likes, über 1600 Kommentare – heftige Kritik auf Instagram

Laszlo Schneider Teamlead People-Desk

Ein Instagram-Video von Robert Geiss (62) sorgt für erhitzte Gemüter. Darin sieht man den deutschen Millionär, bekannt aus der Reality-TV-Serie «Die Geissens», wie er zwischen zwei fast nackten Burlesque-Tänzerinnen tanzt, eine von ihnen umarmt und ihr auf das Gesäss klatscht. Das Video kommentierte er mit den Worten: «Gestern einen schönen Abend bei uns zu Hause. Privat geht eben auch.» Innerhalb weniger Stunden sammelte der Beitrag fast 20'000 Likes und weit über 1600 Kommentare. Die Reaktionen der Fans sind allerdings alles andere als positiv.

«Kannst du eigentlich noch in den Spiegel schauen?», fragt ein User in den Kommentaren. Eine andere Nutzerin bezeichnet die Aktion als «ekelhaft» und schreibt: «Demnächst kommen Pornofilme.» Ein weiterer Kommentar lautet: «Ungefragt und ohne Einverständnis einer Frau an die Brüste zu fassen, ist schon hart! Es widerspricht allen Regeln, die mittlerweile in unserer Gesellschaft gelten und vor allem akzeptiert sein sollten.»

«Man sieht, dass es ihr unangenehm ist»

Die beiden Tänzerinnen im Video hielten grosse Federfächer in den Händen und trugen lediglich rote Glitzer-Pasties, die das Nötigste bedeckten. Während der Performance drehte sich Geiss zu einer der Frauen, fasste sie an den Bauch und schlug ihr auf das Gesäss. Beide lächelten – doch einige Zuschauer vermuten, dass die Tänzerin die Geste als unangemessen empfand. «Man sieht im Video ganz klar, dass ihr das unangenehm ist und sie versucht, sich aus der Situation zu befreien», so ein Nutzer.

Die Debatte in den sozialen Medien konzentriert sich auch auf die Frage, ob Geiss' Ehefrau Carmen (61) bei der Aufnahme des Videos anwesend war. «Wo ist denn seine Frau? Die wird das sicher nicht so gut finden», mutmasst ein User. Einige Fans spekulieren, Carmen Geiss könnte sogar selbst hinter der Kamera gestanden haben. Unter das Video schreibt sie nur: «Vertrauen, Liebe, gemeinsam lachen – und vor allem nicht eifersüchtig sein. Das Leben geniessen, sich gegenseitig Freiheit lassen und sich über die schönen Momente freuen, die das Leben uns schenkt.»