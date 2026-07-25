Shania und Davina Geiss treten immer mehr aus dem Schatten ihrer Eltern. Erstmals stehen sie jetzt für ein «fremdes» Modelabel vor der Kamera. Die Millionärstöchter sind Markenbotschafter einer Dessous-Marke.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Davina (23) und Shania Geiss (21) modeln erstmals für Lascana

Robert Geiss prüfte Vertrag, Carmen gab Styling-Tipps für Fotos

Kritik: Follower zweifeln an Authentizität, manche boykottieren Marke

Fynn Müller People-Redaktor

Es ist ihr erster grosser eigener Deal! Davina (23) und Shania Geiss (21) posieren an der Côte d'Azur. Nicht für den Familien-Sender, nicht für das Imperium von Papa Robert Geiss (62), sondern für die Dessous-Marke Lascana. Zum ersten Mal arbeiten sie für ein grosses Modelabel, das mit «Geissens» nichts zu tun hat.

«Es zeigt, dass Marken uns inzwischen als eigenständige Persönlichkeiten wahrnehmen», sagt Davina Geiss gegenüber «Bild». Ihre Schwester Shania wird noch deutlicher: «Wir möchten zeigen, dass wir mehr sind als nur die Töchter von Carmen und Robert.»

Eltern stehen hinter ihnen

Ganz ohne die Eltern geht es trotzdem nicht. Papa Robert soll das Kleingedruckte im Vertrag genau geprüft haben. Und Mama Carmen bekam die Fotos vom Shooting als Erste zugeschickt. Mama war sofort im Fashion-Modus und hatte ihre Lieblingslooks», erzählt Shania lachend.

0:36 Kurz nach Brust-OP: Geissen-Töchter auf dem Laufsteg

Der Lascana-Deal ist nur ein Baustein. Davina führt mit «DG by Indigo Limited» ihr eigenes Modelabel, Shania verkauft Kunstwerke, für die Sammler tief in die Tasche greifen. Dazu läuft mit «Davina & Shania – We love Monaco» ihre eigene Reality-Show. Die Kohle fliesst spätestens jetzt also nicht mehr nur über die Eltern. «Sie sind super stolz auf uns», ist sich Davina sicher.

Kritische Stimmen

Applaus gibt es nicht von allen. Unter der Kampagnen-Ankündigung fragen Follower, ob die Schwestern Lascana überhaupt privat tragen würden. Manche schreibe gar, wegen der prominenten Namen künftig auf die Marke zu verzichten.

Die kritischen Stimmen zeigen, wie gross der Spagat zwischen Abnabelung vom Familien-Namen und der Frage, wie glaubwürdig zwei Reality-Töchter als Werbegesichter wirklich sind, noch ist.



