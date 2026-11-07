König Haakon ist mit seiner Tochter, Kronprinzessin Ingrid Alexandra, auf geheimer Auslandreise – und zu Hause brennt es an allen Ecken!

Darum gehts Am 7. November hat der norwegische Palast König Haakons private Auslandreise kommuniziert

Gemeinsam mit seiner Tochter, Kronprinzessin Ingrid Alexandra, hat er das Land verlassen

Dabei brennt es daheim an allen Ecken und Enden

Flavia Schlittler Royal- und People-Expertin

Eine Meldung auf der Website des norwegischen Königshauses wirft mehr Fragen auf, als sie beantwortet. Seit Samstag steht dort plötzlich: «Seine Majestät der König und Ihre Königliche Hoheit die Kronprinzessin befinden sich auf einem privaten Auslandsaufenthalt. Der Staatsrat ist für die Regierung des Königreichs zuständig.»

König Haakon VIII. (53) und seine Tochter Ingrid Alexandra (22), die beiden wichtigsten Figuren der norwegischen Monarchie, haben also mir nichts, dir nichts ihr Land verlassen. Privat, geheim und ohne Angaben zu Grund, Ziel oder Rückkehr. Das ist mehr als bizarr. Es ist brisant.

Positiver Alkoholtest

Denn Haakon ist erst seit gut zwei Monaten König. Sein Vater Harald V. starb am 28. August im Alter von 89 Jahren. Am 1. September legte Haakon vor dem Parlament seinen Verfassungseid ab. Und nun verlässt er bereits gemeinsam mit seiner Thronfolgerin das Land. Ein höchst ungewöhnlicher Vorgang und eine Premiere.

«Es trägt nicht gerade zum Gefühl eines stabilen Königshauses bei», sagt ein royaler Insider gegenüber Blick. Seit Samstagmorgen weht die Nationalflagge über dem Schloss in Oslo. Sie wird gehisst, wenn sich der König und die Kronprinzessin im Ausland aufhalten oder krank sind. Während die Flagge friedlich im Wind flattert, stürmt es in der Königsfamilie gewaltig.

Allen voran wegen Haakons Stiefsohn Marius Borg Høiby (29). Mette-Marits Sohn sitzt weiterhin in Untersuchungshaft unter elektronischer Überwachung auf dem königlichen Anwesen Skaugum. Sein Antrag auf Entlassung wurde abgewiesen. Der Grund: Ein Alkoholtest fiel positiv aus. Høiby erklärte den Befund mit Mundspülung und vergorenem Apfelsaft.

Eine Ausrede, die das Berufungsgericht ausdrücklich als nicht glaubwürdig einstufte. Die Richter gehen davon aus, dass er trotz strenger Auflagen Alkohol getrunken hat. Die Haft mit elektronischer Überwachung läuft vorerst bis zum 30. November.

Für das Königshaus ein weiterer schwerer Schlag. Und für Marius wird die Luft immer dünner. Er kämpft um seine Glaubwürdigkeit. Ab dem 9. Februar 2027 wird sein Urteil wegen zweifacher Vergewaltigung und weiterer Delikte juristisch neu aufgerollt.

Wirbel um Mette-Marit

Auch um Haakons Frau, Königin Mette-Marit (53), gibt es neuen Wirbel. Diesmal geht es um ihre Lungentransplantation. Der norwegische Autor Alfred Fidjestøl (53) behauptet in seinem neuen Buch, Mette-Marit habe ihre neuen Lungen genau während des Fussball-WM-Spiels Norwegens gegen den Irak erhalten. Dazu schilderte er angebliche Umstände rund um den Tod des Organspenders. Ein heikler Vorstoss – und offenbar ein falscher.

Ihr behandelnder Lungenarzt Are Holm stellt klar: Der Autor könne den tatsächlichen Zeitpunkt der Operation gar nicht kennen. In Norwegen ist die Anonymität von Organspendern und Empfängern gesetzlich geschützt. Der Palast hatte am 17. Juni lediglich die erfolgreiche Transplantation bestätigt, den Operationstag aber bewusst nicht genannt.

Inzwischen musste Fidjestøl zurückrudern. Er räumt ein, die Passage falsch formuliert zu haben. Wann die Operation tatsächlich stattfand, wisse er nicht. Er entschuldigte sich und muss die Stelle aus Hörbuch, E-Book und künftigen Buchauflagen entfernen.

Noch bleibt die Frage: Wo sind Haakon VIII. und Ingrid Alexandra – und warum sind sie gemeinsam abgetaucht? Vielleicht zieht es sie wie Haakons Mutter Königin Sonja (89) in die Schweizer Alpen. Sie tankte erst vor zwei Wochen mit zwei Freundinnen oberhalb von Savognin neue Energie. Wie ein Insider gegenüber Blick sagte, ist sie als neuer Mensch nach Norwegen zurückgekehrt.