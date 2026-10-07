König Haakon muss seine ersten Monate im Amt ganz ohne seine Frau meistern. Noch springt seine Tochter Prinzessin Ingrid Alexandra für ihre gesundheitlich angeschlagene Mutter ein, doch bald kehrt sie nach Australien zurück – und Mette-Marit wird noch lange fehlen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft König Haakon VIII. fehlt familiäre Unterstützung

Mette-Marit pausiert nach Lungentransplantation bis Sommer

Ingrid Alexandra hilft noch bis zur Rückkehr nach Sydney

Sophie Ofer Redaktorin People

Für den frisch gekürten König Haakon VIII. gibt es aus der Familie aktuell kaum Unterstützung. Seine Mutter, Königin Sonja (89), trauert um ihren verstorbenen Mann, König Harald V. (†89). Seine Schwester, Prinzessin Märtha Louise (55), hat ihre königlichen Pflichten abgegeben. Zumindest Haakons Tochter, Prinzessin Ingrid Alexandra (22), kann hier und da die Aufgaben, die sonst bei ihrer Mutter Königin Mette-Marit (53) anfallen würden, übernehmen. Diese muss sich nach ihrer Lungentransplantation noch immer schonen.

Wie der norwegische Palast nun offiziell mitteilt, wird dieser Zustand noch eine Weile bestehen bleiben. Mette-Marit wird aufgrund der Rehabilitations-Massnahmen noch «bis zum nächsten Sommer zunächst kein offizielles Programm haben», heisst es auf der Palast-Website. Aus der Mitteilung geht ebenfalls hervor, dass Ingrid Alexandra ab Februar 2027 als Stütze ihres Vaters wegfällt.

Haakon wird ein einsamer König

«Ihre Königliche Hoheit Kronprinzessin Ingrid Alexandra wird weiterhin ihren Studien Priorität einräumen», heisst es in der Mitteilung. Die Kronprinzessin hatte im Juni ihr Studium an der Universität Sydney wegen ihrer schwerkranken Mutter unterbrochen und ein Auslandssemester in ihrer Heimat Oslo absolviert. Im Februar soll sie nun nach Australien zurückkehren. Bis dahin werde sie noch «an einigen offiziellen Anlässen teilnehmen».

Bereits bei der Eidesleistung von König Haakon Anfang September fehlte Mette-Marit. Damals stand ihm seine Tochter stellvertretend zur Seite. So auch bei der Parlamentseröffnung vor wenigen Tagen, als Mette-Marit wegen einer Atemwegsinfektion absagen musste. Doch in wenigen Monaten, so scheint es, wird Haakon bei den meisten offiziellen Anlässen vorerst ganz auf sich allein gestellt sein.