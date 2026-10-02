Es sollte ein grosser Tag für Norwegens neue Königsfamilie werden. Doch kurz vor der Parlamentseröffnung muss Königin Mette-Marit absagen. Der Grund: eine Atemwegsinfektion.

Fynn Müller People-Redaktor

Um 13 Uhr öffnen sich heute die Türen des Storting. Alle Augen sind auf König Haakon VIII. (53) gerichtet, der zum ersten Mal als Monarch die Parlamentseröffnung leitet. Doch ein Platz bleibt leer: der von Königin Mette-Marit (53).

Wenige Stunden vor dem Termin meldet sich der Palast. Gegenüber «Se og Hør» bestätigt das Königshaus: «Ihre Majestät die Königin kann heute, am Freitag, dem 2. Oktober, aufgrund einer Atemwegsinfektion leider nicht an der Eröffnung des Storting teilnehmen.»

Für Mette-Marit ist das mehr als eine gewöhnliche Absage. Im Juni erhielt die Königin wegen ihrer schweren Lungenfibrose eine lebensrettende Lungentransplantation. Seither ist jede Infektion ein ernstes Thema, und schon mehrfach musste sie Termine aus gesundheitlichen Gründen streichen.

Premiere für Haakon

Dabei hätte der Tag Geschichte geschrieben. In Norwegen hat die Parlamentseröffnung mehr Gewicht als in Schweden oder Dänemark. Der Monarch nimmt auf dem Thron Platz und verliest die Rede der Regierung. Für Haakon ist es eine Premiere: 2020 sprang er noch für seinen erkrankten Vater Harald (†89) ein. Nun führt er die Zeremonie erstmals als Staatsoberhaupt an. Mette-Marit hätte auf dem historischen Königinnen-Stuhl gesessen, der 2023 nach aufwendiger Restaurierung an seinen Platz zurückkehrte.

Stattdessen rückt jetzt Kronprinzessin Ingrid Alexandra (22) in den Fokus. Sie nimmt auf dem Thronfolger-Stuhl Platz und steht damit im Zentrum.