Norwegens Kronprinzessin Ingrid Alexandra hat zum ersten Mal ohne Begleitung zu einer Audienz geladen. Der Raum, in dem sie ihre Gäste empfing, ist seit rund 100 Jahren den Thronfolgern vorbehalten.

Darum gehts Prinzessin Ingrid Alexandra (22) hielt am Mittwoch ihre erste Audienz ab

Ihr neues Büro, das Arkadenzimmer, hat eine 100-jährige Tradition

Die Jugendaktion Operasjon Dagsverk unterstützt 2026 südafrikanische Schulprojekte

Ingrid Alexandra (22) hat am Mittwochnachmittag erstmals allein eine Audienz als Kronprinzessin von Norwegen gegeben, also ohne die Begleitung von König Haakon (53) und Königin Mette-Marit (53). Der Termin legt den Grundstein für ihre künftige Arbeit als Thronfolgerin.

Wie das norwegische Königshaus mitteilt, kamen Vertreter der Aktion Operasjon Dagsverk, des internationalen Hilfsfonds SAIH, der Jugendorganisation Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom und der südafrikanischen Studentenorganisation Equal Education ins Schloss.

Das Treffen fand einen Tag vor der diesjährigen Operasjon Dagsverk, der grössten Jugend-Solidaritätsaktion in Norwegen, statt. Die Erlöse der Kampagne gehen diesmal an Jugendarbeit, die sich in Südafrika für sicherere und gerechtere Schulen starkmacht.

An ihrem grossen Tag fällt auch ein leicht veränderter Look der Kronprinzessin auf, passend zum neuen Lebenskapitel. Ingrid Alexandras Haare wirken deutlich heller, der Schnitt etwas kürzer.

Ein Büro mit hundertjähriger Tradition

Schauplatz der Premiere der Kronprinzessin war ihr neues Büro im sogenannten Arkadenzimmer. Dort wird Ingrid Alexandra künftig Besucher empfangen, bis sie eines Tages selbst Königin wird. Der Raum gehörte bislang ihrem Vater König Haakon (53).

Der Autor und Historiker Trond Norén Isaksen beschreibt gegenüber der Zeitung «VG», wo genau das Büro liegt: im ersten Stock, rechts vom Balkon, wenn man auf das Schloss blickt. Als Vorzimmer diene das traditionell sogenannte Rauchzimmer.

«Der Name rührt daher, dass die Wände in Arkaden unterteilt sind, wofür sich Architekt Linstow offenbar von einem Raum im Dehns Palæ in Kopenhagen inspirieren liess», schreibt Isaksen. Seit etwa 100 Jahren nutze der jeweilige Thronfolger das Zimmer als Büro.

Vom Seitenflügel ins Arkadenzimmer

Einen eigenen Arbeitsplatz im Schloss hat Ingrid Alexandra schon seit 2022. «Die Prinzessin hat ein eigenes Büro im Schloss bekommen», hiess es damals vom Königshaus anlässlich ihres 18. Geburtstags am 21. Januar.

Allerdings sass sie ab dieser Zeit noch in einem der Seitenflügel. Mit dem Thronwechsel sei ihr Vater dann in das Büro gezogen, das seit 1905 den Königen gehört, erklärt Isaksen. Die Tochter rückte ins Arkadenzimmer nach.