Daniel Aminati erntet Kritik für Fotos von Tochter

Der Moderator wollte nach der Trennung seiner Ehefrau nur Zeit mit der kleinen Charly verbringen. Doch die Fans kritisieren ihn für das Zurschaustellen. Dabei ist es nicht das erste Mal, dass Aminati seine Tochter online zeigt.

Darum gehts Daniel Aminati teilt Fotos mit Tochter Charly nach Trennung auf Instagram

User kritisieren Veröffentlichung von Kindergesicht und fordern Schutz der Privatsphäre

Daniel Aminati (52) versucht derzeit, nach der Trennung von Ehefrau Patrice Aminati (30) etwas Normalität in seinen Alltag zu bringen. Auf Instagram teilte er nun herzige Momentaufnahmen von einem Papa-Tochter-Ausflug, den er mit seiner kleinen Tochter Charly Malika (3) unternahm.

Die Fotos zeigen einen strahlenden Daniel Aminati, der mit seiner Tochter im Schnee sitzt, einen Indoor-Wasserpark erkundet oder sich eine Fahrt auf einem Karussell gönnt.

Nicht nur freudige Kommentare

Doch neben den positiven Rückmeldungen in der Kommentarspalte auf Instagram, die sich über die herzigen Bilder von Vater und Tochter freuen, hagelt es mit einem Mal auch Kritik.

«Kinder sollte man insbesondere in solchen Situationen raushalten», schreibt eine Userin. Eine andere sucht die Schuld für die Trennung beim Moderator und schreibt: «Eine Frau verlässt ihren Mann ja nicht ohne Grund.»

Vielen ist es jedoch auch ein Dorn im Auge, dass Daniel Aminati das Gesicht seiner Tochter so offen im Netz zeigt. Einige User sind sich einig: «Kinder haben im Netz nichts zu suchen.» Die Nutzer sind der Meinung, dass die Privatsphäre von Charley Malika geschützt werden sollte und man ihr Gesicht wenigstens verpixeln sollte, wenn man sie schon zeigen muss.

Kritik bisher kein Thema gewesen

Die Kritik überrascht ein wenig, denn schaut man sich andere Posts an, in denen Charly Malika vor der Kamera steht, muss man kritische Kommentare suchen. Aminatis Ex-Frau Patrice Aminati zeigt die gemeinsame Tochter ebenfalls gerne auf Instagram, oft in herzigen Videos aus dem Alltag. Statt die junge Mutter aber hier zu kritisieren, loben die Fans sie für ihre Stärke und dafür, wie sie mit ihrer Tochter umgeht.

Nicht alle Prominenten zeigen ihre Kinder im Netz

Das Thema Kinder im Netz ist immer wieder Thema, vor allem bei Prominenten. Unternehmerin und Influencerin Sara Leutenegger (30) zeigte ihre Kinder lange mit Gesicht auf Instagram. Irgendwann sei sie aber zu dem Entschluss gekommen, dies nicht mehr tun zu wollen, da ihr die Risiken zu gross und die Privatsphäre ihrer Kinder zu wichtig waren.

«Es ist für mich einfach ein mega Bauchgefühl. Wenn sich etwas nicht mehr richtig anfühlt, dann sollte man nicht zu lange warten, sondern dann auch wirklich handeln», so die Unternehmerin. Das solle nicht heissen, dass ihre Fans nicht mehr an ihrem Familienalltag teilhaben dürfen. Nur, dass die Gesichter der Jungs nun tabu sind. «Ich denke, man kann trotzdem noch herzigen Content machen», sagte Sara Leutenegger damals zu der Entscheidung.