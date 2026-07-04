Von null auf «10» im Eiltempo: Ein einziger Film brachte der Schauspielerin gigantischen Erfolg. Heute ist ihre Welt geruhsamer.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Bo Derek (69), einstige 80er-Ikone, lebt heute auf Ranch in Kalifornien

Sie engagiert sich intensiv für Tierschutz und unterstützt zahlreiche Projekte

Heimliche Hochzeit mit John Corbett 2020 nach über 20 Jahren Beziehung

Leo Lüthy, GlücksPost

Sie gilt als die Ikone der 80er-Jahre: Ihre Rastazöpfe, die sogenannten «Bo Braids», waren die Trendfrisur jener Dekade. Heute dreht Schauspielerin Bo Derek (69) keine Filme mehr, erkannt wird die Hauptdarstellerin aus «Zehn – Die Traumfrau» trotzdem überall. Ins kollektive Gedächtnis einer ganzen Generation hat sie sich wenig später noch mit «Tarzan – Herr der Affen» gespielt. Mehr Haut im Kino ging damals nicht und Bo Derek wurde endgültig zur Traumfrau. Ein Segen und Fluch zugleich. Aber Bo Derek machte das Beste draus. Mit der Gage kaufte sie sich eine Ranch und mit dem ewigen Ruhm tut sie heute viel Gutes.

Das Landleben im kalifornischen Santa Barbara hält die einstige Stil-Ikone fit und jung. «Wir haben eine wunderbare Gemeinschaft, es gibt Weinberge, Wiesen, Felder, viele Pferde. Meine Familie wohnt dort mit uns, so ist es sehr schön, alle um sich zu haben», schwärmte Bo Derek jüngst in einem Interview. «Ich fühle mich richtig gesegnet.»

Hochzeit vor sechs Jahren

Seit über zwei Jahrzehnten teilt sie ihr Leben mit dem «Sex and the City»-Star John Corbett (65). Vor sechs Jahren gaben sie sich heimlich das Ja-Wort – ein privater Triumph der Liebe. «John bringt mich ständig zum Lachen. Er ist voller Leben, voller Freude, und ich zehre davon», erklärt sie.

Bo Derek engagiert sich aktuell intensiv für den Tierschutz in Amerika. Sie erzählt: «Ich habe keine Kinder, aber ich habe viele tierische Kinder. Und ich sehe, wie hart die Menschen arbeiten, um ihnen zu helfen, sie zu schützen. Diese Arbeit möchte ich unterstützen. Ich bin dankbar, dass ich mit meinem Namen und meiner Zeit so etwas Bedeutsames tun darf. Und das nur, weil ich in einem Film gespielt habe.»

Mehr in der «GlücksPost» Dieser Artikel wurde erstmals in der «GlücksPost» veröffentlicht. Mehr aus der Welt der Schweizer Prominenz, Royals und Sportstars erfährst du immer donnerstags in unserem Heft: zum Abo! Dieser Artikel wurde erstmals in der «GlücksPost» veröffentlicht. Mehr aus der Welt der Schweizer Prominenz, Royals und Sportstars erfährst du immer donnerstags in unserem Heft: zum Abo!

Gesundheitliche Herausforderungen

Das Leben auf dem Bauernhof und im Sattel fordert aber seinen Tribut. «Als begeisterte Reiterin habe ich schon mehrere orthopädische Operationen hinter mir. Und ich habe nun gelernt, wie wichtig Regeneration ist», offenbart sie.

Ab und an ist Bo Derek an Galas zu sehen, wie jüngst auf Mallorca. «Aber ansonsten ist es sehr ruhig in meinem Leben, ich schaffe es, meine Privatsphäre zu schützen. Und ich muss nun wirklich nicht mehr tun, was andere von mir erwarten», sagt sie altersweise.